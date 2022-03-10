烏武裝部隊總參謀部：俄軍推進放緩 逃兵、洗劫大增

烏國官方所通報的最新戰情指出，目前俄軍的推進速度已經放緩，此外，俄軍洗劫民眾及出逃的數量，則大幅增加。（圖擷取自Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine官方臉書）

2022/03/10 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯「全面入侵」烏克蘭的軍事行動已進行15日，據烏國官方所通報的最新戰情指出，目前俄軍在烏國部分地區的推進速度已經放緩，此外，俄軍洗劫民眾及逃兵的數量，則大幅增加。

據英媒《BBC》報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部（The General Staff of the Armed Forces）所公布的最新戰情提到，目前俄軍在烏國部分地區的推進速度已經減慢，而朝首都基輔（Kyiv）前行的部隊也受到牽制。

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烏克蘭國防軍持續在烏東頓內茨克（Donetsk）、斯洛博佔斯基（Slobozhansky）及塔夫里亞（Tavriya）的部分戰區，抵禦俄軍的攻勢，同時也正在保衛第二大城哈爾科夫（Kharkiv）及蘇梅州（Sumy）轄下的阿克提卡市（Okhtyrka）。

此外，烏軍也繼續保衛南方濱亞速海（The Azov Sea）的馬立波市（Mariupol）；同時，他們從克利福洛市（Kryvyi Rih）、尼古拉耶夫市（Mykolayiv）、凡尼申斯克市（Voznesensk）及刻松（Kherson）地區的新沃龍措夫卡市鎮（Novovorontsovka）等方向，擊退俄軍。

過去2天內，烏軍戰鬥機、防空飛彈部隊共摧毀了4架俄軍Su-25攻擊機及2架直升機，目前俄軍已放慢攻擊速度，不過洗劫民眾及成為逃兵的案件，則大幅增加。

報導指出，目前《BBC》無法對烏軍所宣布的消息，進行獨立驗證。

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