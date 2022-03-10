為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏武裝部隊總參謀部：俄軍推進放緩 逃兵、洗劫大增

    烏國官方所通報的最新戰情指出，目前俄軍的推進速度已經放緩，此外，俄軍洗劫民眾及出逃的數量，則大幅增加。（圖擷取自Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine官方臉書）

    烏國官方所通報的最新戰情指出，目前俄軍的推進速度已經放緩，此外，俄軍洗劫民眾及出逃的數量，則大幅增加。（圖擷取自Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine官方臉書）

    2022/03/10 15:59

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯「全面入侵」烏克蘭的軍事行動已進行15日，據烏國官方所通報的最新戰情指出，目前俄軍在烏國部分地區的推進速度已經放緩，此外，俄軍洗劫民眾及逃兵的數量，則大幅增加。

    據英媒《BBC》報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部（The General Staff of the Armed Forces）所公布的最新戰情提到，目前俄軍在烏國部分地區的推進速度已經減慢，而朝首都基輔（Kyiv）前行的部隊也受到牽制。

    烏克蘭國防軍持續在烏東頓內茨克（Donetsk）、斯洛博佔斯基（Slobozhansky）及塔夫里亞（Tavriya）的部分戰區，抵禦俄軍的攻勢，同時也正在保衛第二大城哈爾科夫（Kharkiv）及蘇梅州（Sumy）轄下的阿克提卡市（Okhtyrka）。

    此外，烏軍也繼續保衛南方濱亞速海（The Azov Sea）的馬立波市（Mariupol）；同時，他們從克利福洛市（Kryvyi Rih）、尼古拉耶夫市（Mykolayiv）、凡尼申斯克市（Voznesensk）及刻松（Kherson）地區的新沃龍措夫卡市鎮（Novovorontsovka）等方向，擊退俄軍。

    過去2天內，烏軍戰鬥機、防空飛彈部隊共摧毀了4架俄軍Su-25攻擊機及2架直升機，目前俄軍已放慢攻擊速度，不過洗劫民眾及成為逃兵的案件，則大幅增加。

    報導指出，目前《BBC》無法對烏軍所宣布的消息，進行獨立驗證。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    攻陷「鋼鐵怪物」 烏軍捎捷報：俄軍1摩托化步兵連近乎覆滅
    2022/03/10 14:53

    攻陷「鋼鐵怪物」 烏軍捎捷報：俄軍1摩托化步兵連近乎覆滅
    俄烏戰爭第15日！聯合國兒童基金會：至少已有37名孩童喪命
    2022/03/10 14:43

    俄烏戰爭第15日！聯合國兒童基金會：至少已有37名孩童喪命

    升息在即 價值平衡策略抗波動
    俄烏交戰2週 美官方估5至6千俄軍陣亡 逾1.5萬人受傷
    2022/03/10 13:29

    俄烏交戰2週 美官方估5至6千俄軍陣亡 逾1.5萬人受傷
    俄軍糗了！各類電戰系統被列出 烏軍：民眾若發現就優先摧毀
    2022/03/10 12:48

    俄軍糗了！各類電戰系統被列出 烏軍：民眾若發現就優先摧毀

    南灣之星 國際級公設景觀 演繹「大山風水」
    俄烏衝突何時結束？ 國安局長估半個月或1個月有初步結果
    2022/03/10 12:43

    俄烏衝突何時結束？ 國安局長估半個月或1個月有初步結果
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播