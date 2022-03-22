TikTok成俄國大外宣平台 研究：幾分鐘就推播烏戰假新聞

研究發現，「抖音」國際版TikTok的演算法，會引導使用者接觸到有關烏克蘭戰爭的假訊息。（美聯社檔案照）

2022/03/22 05:59

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭已開闢第二戰場，社群媒體充斥俄國政府混淆視聽的官方宣傳。一項研究發現，中國短影音分享程式「抖音」國際版TikTok的演算法，會引導使用者接觸到有關烏克蘭戰爭的假訊息。

英國《衛報》21日報導，反虛假資訊機構NewsGuard的調查顯示，新TikTok帳戶在註冊後幾分鐘內，登入帳戶就會顯示有關烏克蘭戰爭的虛假資訊。研究人員指出，TikTok演算法提供給分析人員的影片中，若干虛構內容此前已被認定為克里姆林宮的官方宣傳。

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NewsGuard監控網路新聞媒體的可信度，針對TikTok如何處理有關烏克蘭戰爭的資訊進行測試，結果發現一個新帳戶在觀看程式演算法推播的「為您推薦」（For You Page），觀看有關烏克蘭戰爭的影片時，會在40分鐘內被導向虛假或誤導性的內容。

為了進行測試，NewsGuard的研究團隊在TikTok註冊新帳戶，花45分鐘瀏覽「為您推薦」頁面，查看任何看起來像是關於烏克蘭戰爭的影片。在實驗接近尾聲時，TikTok演算法提供給分析人員的影片中，沒有任何一個包含有關消息來源的可信度、警告、事實查核或其他可以讓使用者獲得可靠資訊的資訊。

在向研究人員展示的虛假資訊中，包括美國在烏克蘭擁有生化武器實驗室，以及俄國總統普廷在3月初的一場記者會上聲稱要以核武反擊西方。還有影片聲稱，假字幕是真實的，而真實的字幕是假的：暱稱為「基輔之鬼」（Ghost of Kyiv）的烏克蘭王牌飛行員，擊落12架俄軍戰機的影片，被指為是從電玩遊戲中截取的，而真實的戰爭影片則被親俄羅斯的帳戶指為假訊息。

NewsGuard指出，TikTok的搜索功能混雜了真實和虛假內容，在「烏克蘭」、「俄羅斯」、「戰爭」、「基輔」和「頓巴斯」的搜索結果中，前20個出現包含虛假或誤導性聲明的影片。

《衛報》報導，TikTok與戰爭相關的內容已大幅增加，截至上週末，帶有＃Ukraine標籤的影片的點閱率量超過300億次。《紐約時報》發現，在比例上，TikTok的烏克蘭內容超越規模為其兩倍以上的平台。

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