「18歲該是如此嗎？」烏克蘭少女投身護國志工 拍片分享日常

18歲少女津卡在2020年搬家到利沃夫，戰事爆發後，在當地加入保衛國家的志工行列。（翻攝TikTok）

2022/03/05 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕18歲在多數國家仍是在校念書的年紀，以往烏克蘭的18歲孩子也許和他國學生相去無幾，此刻卻因為俄羅斯的入侵，被迫在防空洞中求生。

烏克蘭西部利沃夫鄰近波蘭，離俄羅斯較遠，相較於其他城市來得安全一點，但依舊動盪，當地公民正在加強軍事戰備，準備抵禦外侮。18歲少女津卡（Dzvinka Hlibovytska）在2020年搬家到利沃夫，戰事爆發後，她在當地加入保衛國家的志工行列，同時透過TikTok拍攝短影片分享自己如今的日常。

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津卡介紹，自己「上午8時起床，接著吃飯更衣，然後整理避難包出門，到從事志工的地點報到」，津卡的志工工作內容包括進行網路攻擊、整理人道救援物資等等，而每當砲彈來襲，她就要躲到防空洞保命，「這就是我在戰爭期間，於烏克蘭利沃夫的日常」，她也無奈地問道，「這真的是18歲的我應該有的日常生活嗎？」

影片點閱數已經衝破百萬，來自各個國家的網友紛紛留言鼓勵這名女孩，直呼「妳很勇敢，我們愛妳」、「祈禱妳能安全，希望這一切早日結束，我們正在美國喬治亞州這邊設法透過各種管道幫助你們」，津卡則向關心烏克蘭的人們道謝，「我們正在努力保持安全」。

在另一支影片，津卡則表示，「當西部烏克蘭人擔心東部同胞、因為地理位置較幸運而內疚時，俄羅斯人只關心自己沒辦法再去IKEA購物，真的是天差地別」；當然，她也有脆弱的時候，津卡坦言，在自己每天去做志工之前都會掉淚，但勇敢的她也向俄羅斯嗆聲，「少看扁烏克蘭人」，「我不會把我的祖國拱手讓人」。

新一支影片中，津卡選擇展現幽默，「如果此刻有人問我喜歡什麼調酒，我會回答『莫洛托夫雞尾酒（汽油彈），寶貝』」並在同時秀出自己的護照，展現護國決心。

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