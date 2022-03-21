人在芬蘭了！ 阿美族青年申請當烏克蘭傭兵 網友刷一排祝福

王芮緹日前獨自一人飛往芬蘭，今（21日）向烏駐芬蘭大使館遞交加入「國際傭兵團」的申請書，目前還在等在最後結果，網友見狀也紛紛留言祝福。（圖擷自「柳人不悔」臉書）

2022/03/21 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕繼日前台中有男子曬證件宣布要到烏克蘭當「傭兵」對抗俄羅斯之後，曾為完成已故女友夢想而騎單車勇闖世界的35歲台灣阿美族男子王芮緹，日前獨自一人飛往芬蘭，今（21日）向烏駐芬蘭大使館遞交加入「國際傭兵團」的申請書，目前還在等最後結果，網友見狀也紛紛留言祝福。

王芮緹今下午在臉書貼出多張照片，透露自己日前搭機飛往芬蘭，今早前往烏克蘭駐芬蘭使館遞交「國際傭兵申請書」，通過初步面試後，正在等待通知是否錄取，他說︰「再次進入歐洲的主要目的，其實申請後並不知能不能順利錄取，但願意嘗試一切微妙機會。」

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王芮緹說，雖然他只是憲兵退伍，如果能成功申請擔任烏克蘭傭兵上前線抗俄，「很願意奉獻我的血換你們的自由，畢竟我沒有錢，當然，沒錢有沒錢的奉獻」。王芮緹也笑說，想要國外明信片的網友可以私訊他，「趁我還沒有進入烏克蘭之前」。

文章曝光後讓許多網友大呼佩服，紛紛留言祝福他「台灣以你為榮，注意安全平安回來」、「保重，注意安全」、「願主保守，請務必要平安啊！」、「祝福你一切平安 神同在保佑」、「來張台灣的明信片吧，預祝凱旋而歸」。

王芮緹曾為一圓已故女友的夢想，在2016年8月起挑戰「靠雙腳橫跨歐、亞大陸走到義大利」的目標，2017年在芬蘭因自行車遭竊行程受阻，意外登上當地媒體頭條，獲得芬蘭民眾熱烈捐助。

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