真假？ 挑釁北約？ 外媒爆俄羅斯戰鬥機「進入波蘭領空」

2022/03/22 00:12

〔即時新聞/綜合報導〕波蘭副總理卡欽斯基(Jaroslaw Kaczynski)15日呼籲,北約或其他國際團體應派遣「國際維和特派團」在烏克蘭展開行動,幫助烏克蘭自我防衛。而東歐最大媒體《NEXTA》21日晚間發文爆料稱,俄羅斯戰鬥機入侵波蘭領空,但消息尚未獲得波蘭官方證實。

卡欽斯基15日提出在烏克蘭執行國際維和任務的構想,由北約組織或「更廣泛的國際條約」來執行,沒想到《NEXTA》21日晚間在推特稱,「在波蘭領導人宣布可能派出維和部隊前往烏克蘭後,俄羅斯派出戰鬥轟炸機入侵波蘭領空。」但目前波蘭官方尚未證實此消息。

#Russia provokes #NATO



Today Russian fighter-bomber entered #Polish airspace. This happened immediately after the announcement by the Polish leadership about the possible deployment of Polish peacekeepers to #Ukraine to ensure the safety of civilians. pic.twitter.com/Xyroz6DBdS