挺烏克蘭！中國程式設計師無畏遭出征：勝仗以前不會離開

來自中國北京的程式設計師王吉賢選擇留在烏克蘭奧德薩，透過中國抖音與Youtube陸續上傳當地情況，因此被小粉紅貼上「民族叛徒」的標籤。（翻攝youtube）

2022/03/19 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國小粉紅盲挺俄羅斯，將少數支持烏克蘭的聲音掩蓋，來自中國北京的程式設計師王吉賢選擇留在烏克蘭奧德薩，透過中國抖音與Youtube陸續上傳當地情況，因此被小粉紅貼上「民族叛徒」的標籤。儘管如此，王吉賢強調，「在戰爭結束且烏克蘭獲勝以前，我不會離開烏克蘭」。

根據《CNN》報導，王吉賢今年36歲，因為喜歡藝術，在4年前搬到奧德薩，就愛上了這座城市的藝術氛圍；不幸，俄羅斯在2月24日對烏克蘭發動血腥入侵，王吉賢在當日透過抖音上傳一支影片向父母報平安，也就此開啟了他的戰地日常分享，這些影片也同時發布在Youtube。

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王吉賢的頻道很快成為關注焦點，也讓中國牆內窺見飽受戰火蹂躪的烏克蘭，與中國挺俄立場背道而馳，更是重重打臉中國替俄羅斯宣傳「烏軍正在使用『納粹戰術』」的假訊息。在其中一段影片裡他強調，「這些烏克蘭警衛不是納粹，他們是IT程式設計師、一般人、理髮師，他們就只是平民」。

他隨即成為小粉紅攻擊的目標，甚至被貼上「民族叛徒」標籤，在北馬其頓的中國使館舊識還質疑他拿錢辦事，王吉賢澄清自己不為利益，對方便回「你的行為不符合國家利益」和他絕交，王吉賢坦言，「這真的讓我傷心」，他的網路影片也遭到牆內審查，抖音影片只剩不到原本數量的20%，所幸Youtube保留了全部的影片。

王吉賢不理解自己為何「叛國」，網路上有各種假訊息，他不了解中俄立場如何，他只知道「這座城市，每天都有人喪生」。面對審查，王吉賢曾在嘴上貼了一個黑叉，拍靜默影片抗議。小粉紅私訊攻擊不斷，但王吉賢不打算停止分享烏克蘭的真實情況，「我想為烏克蘭人、英雄和我的鄰里發聲，在我的眼裡，他們都是英雄」，影片下也出現一些挺烏中國網友的鼓勵留言。

會離開烏克蘭嗎？王吉賢表示，除非奧德薩被摧毀到不再適合人類居住，他才會考慮離開，除了出於對奧德薩的愛，他也強調，這是原則問題，「我不能忍受有人在我面前欺負別人」；不拍影片的時候，王吉賢會免費幫流離失所者修理手機，「如果我轉身離開，我將終生後悔，在戰爭結束且烏克蘭獲勝以前，我不會離開烏克蘭」。

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