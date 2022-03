俄軍再空襲烏南2軍基地！CNN：數十名烏軍遭到活活炸死

2022/03/19 10:15

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭進入第24日,外媒最新消息指出,俄軍18日又對南部尼古拉耶夫市(Mykolaiv)內的2個軍事基地執行空襲,導致數十名烏國士兵遭到活活炸死。

據《CNN》報導,《CNN》的瑞典分公司《快報》(Expressen)的一名攝影記者,拍下了尼古拉耶夫市內一處軍事基地遭遇俄軍空襲的畫面;而民眾在通訊軟體Telegram貼出的照片及影像顯示,距離該基地以北800英尺(約244公尺)的另一棟建築物,也遭到砲彈擊中。

目前不清楚尼古拉耶夫市內另一處遇襲的軍事基地是否有人喪生,不過在《快報》拍下的照片中,能見到許多遺體,而現場記者則說,基地內有數十名烏軍喪命。

《快報》文字記者法爾克赫德(Magnus Falkehed)與攝影記者哈馬斯特倫(Niclas Hammarström)表示,2架俄軍戰鬥機於烏克蘭時間3月18日早上06時,疑似在尼古拉耶夫市投擲了5枚炸彈,導致軍營內的數棟建築物受損。

哈馬斯特倫在推特說:「今晨稍早時,(俄軍)對準了尼古拉耶夫市的軍事基地發射飛彈,我估計有30位(烏克蘭)士兵陣亡,或許還有更多罹難者埋在瓦礫堆下。」

現場的救難人員以徒手方式或鏟子,試圖將倖存者從瓦礫堆下救出,而幸運生還的54歲烏國士兵塞爾希爾(Serhil)透露,空襲發生時,他正在對面的軍營中睡覺,他估計遇襲軍營內的200名士兵,應該有90%的人,都沒逃過死劫。

據國際非政府組織「人權觀察」(Human Rights Watch)17日所發布的報告指出,在此次空襲前,俄軍已在一週內的3次攻擊行動中,使用集束火箭彈(Cluster munition rocket)轟炸尼古拉耶夫市。

烏克蘭南部、瀕臨黑海的尼古拉耶夫市,一直是俄軍近期頻繁轟炸的目標。

