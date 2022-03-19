俄軍再空襲烏南2軍基地！CNN：數十名烏軍遭到活活炸死

遭遇俄軍空襲的軍事基地，現場瓦礫四散。（圖擷取自@n_hammarstrom官方推特）

2022/03/19 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭進入第24日，外媒最新消息指出，俄軍18日又對南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）內的2個軍事基地執行空襲，導致數十名烏國士兵遭到活活炸死。

據《CNN》報導，《CNN》的瑞典分公司《快報》（Expressen）的一名攝影記者，拍下了尼古拉耶夫市內一處軍事基地遭遇俄軍空襲的畫面；而民眾在通訊軟體Telegram貼出的照片及影像顯示，距離該基地以北800英尺（約244公尺）的另一棟建築物，也遭到砲彈擊中。

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目前不清楚尼古拉耶夫市內另一處遇襲的軍事基地是否有人喪生，不過在《快報》拍下的照片中，能見到許多遺體，而現場記者則說，基地內有數十名烏軍喪命。

《快報》文字記者法爾克赫德（Magnus Falkehed）與攝影記者哈馬斯特倫（Niclas Hammarström）表示，2架俄軍戰鬥機於烏克蘭時間3月18日早上06時，疑似在尼古拉耶夫市投擲了5枚炸彈，導致軍營內的數棟建築物受損。

哈馬斯特倫在推特說：「今晨稍早時，（俄軍）對準了尼古拉耶夫市的軍事基地發射飛彈，我估計有30位（烏克蘭）士兵陣亡，或許還有更多罹難者埋在瓦礫堆下。」

現場的救難人員以徒手方式或鏟子，試圖將倖存者從瓦礫堆下救出，而幸運生還的54歲烏國士兵塞爾希爾（Serhil）透露，空襲發生時，他正在對面的軍營中睡覺，他估計遇襲軍營內的200名士兵，應該有90%的人，都沒逃過死劫。

據國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）17日所發布的報告指出，在此次空襲前，俄軍已在一週內的3次攻擊行動中，使用集束火箭彈（Cluster munition rocket）轟炸尼古拉耶夫市。

烏克蘭南部、瀕臨黑海的尼古拉耶夫市，一直是俄軍近期頻繁轟炸的目標。

Early this morning several missiles were launched at a military base i Mykolaiv.

I counted 30 dead soldiers. Probably many more under the rubble.



On assignment for @Expressen pic.twitter.com/1Wv52UVE4y — Niclas Hammarström （@n_hammarstrom） March 18, 2022

俄軍稍早針對尼古拉耶夫市內的2個軍事基地執行空襲，烏軍正在極力救援。（圖擷取自＠niclashammarstrom官方IG）

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