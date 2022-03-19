為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄軍再空襲烏南2軍基地！CNN：數十名烏軍遭到活活炸死

    遭遇俄軍空襲的軍事基地，現場瓦礫四散。（圖擷取自@n_hammarstrom官方推特）

    遭遇俄軍空襲的軍事基地，現場瓦礫四散。（圖擷取自@n_hammarstrom官方推特）

    2022/03/19 10:15

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭進入第24日，外媒最新消息指出，俄軍18日又對南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）內的2個軍事基地執行空襲，導致數十名烏國士兵遭到活活炸死。

    《CNN》報導，《CNN》的瑞典分公司《快報》（Expressen）的一名攝影記者，拍下了尼古拉耶夫市內一處軍事基地遭遇俄軍空襲的畫面；而民眾在通訊軟體Telegram貼出的照片及影像顯示，距離該基地以北800英尺（約244公尺）的另一棟建築物，也遭到砲彈擊中。

    目前不清楚尼古拉耶夫市內另一處遇襲的軍事基地是否有人喪生，不過在《快報》拍下的照片中，能見到許多遺體，而現場記者則說，基地內有數十名烏軍喪命。

    《快報》文字記者法爾克赫德（Magnus Falkehed）與攝影記者哈馬斯特倫（Niclas Hammarström）表示，2架俄軍戰鬥機於烏克蘭時間3月18日早上06時，疑似在尼古拉耶夫市投擲了5枚炸彈，導致軍營內的數棟建築物受損。

    哈馬斯特倫在推特說：「今晨稍早時，（俄軍）對準了尼古拉耶夫市的軍事基地發射飛彈，我估計有30位（烏克蘭）士兵陣亡，或許還有更多罹難者埋在瓦礫堆下。」

    現場的救難人員以徒手方式或鏟子，試圖將倖存者從瓦礫堆下救出，而幸運生還的54歲烏國士兵塞爾希爾（Serhil）透露，空襲發生時，他正在對面的軍營中睡覺，他估計遇襲軍營內的200名士兵，應該有90%的人，都沒逃過死劫。

    據國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）17日所發布的報告指出，在此次空襲前，俄軍已在一週內的3次攻擊行動中，使用集束火箭彈（Cluster munition rocket）轟炸尼古拉耶夫市。

    烏克蘭南部、瀕臨黑海的尼古拉耶夫市，一直是俄軍近期頻繁轟炸的目標。

    俄軍稍早針對尼古拉耶夫市內的2個軍事基地執行空襲，烏軍正在極力救援。（圖擷取自＠niclashammarstrom官方IG）

    俄軍稍早針對尼古拉耶夫市內的2個軍事基地執行空襲，烏軍正在極力救援。（圖擷取自＠niclashammarstrom官方IG）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疑空襲機場 烏國西部大城利維夫今晨傳出至少3次爆炸
    2022/03/18 14:33

    疑空襲機場 烏國西部大城利維夫今晨傳出至少3次爆炸
    俄軍再次空襲馬立波當地市場冒出陣陣黑煙 傷亡難以估計
    2022/03/17 11:12

    俄軍再次空襲馬立波當地市場冒出陣陣黑煙 傷亡難以估計

    升息時代 價值平衡策略抗波動
    恐遭俄軍48小時猛攻 基輔市長：實施宵禁35小時
    2022/03/15 18:32

    恐遭俄軍48小時猛攻 基輔市長：實施宵禁35小時
    烏克蘭520人在教堂躲空襲200人是兒童 仍遭俄軍轟炸
    2022/03/13 11:09

    烏克蘭520人在教堂躲空襲200人是兒童 仍遭俄軍轟炸

    高熱量蛋白 營養加分也能很清爽
    烏國無人機精準打擊！ 俄軍電戰系統慘成廢鐵影片曝光
    2022/03/12 16:03

    烏國無人機精準打擊！ 俄軍電戰系統慘成廢鐵影片曝光
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播