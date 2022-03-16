不准講！網傳莫斯科路人受訪影片 親戰、反戰一律逮捕

女子手舉字卡，下秒就被警方帶走。（圖取自Youtube/悉尼奶爸 Sydney Daddy）

2022/03/16 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷宣布在烏克蘭展開特別軍事行動，隨即揮軍進犯烏國，俄羅斯國內許多人因公開反對這樣的暴行，而遭到逮捕。如今有採訪畫面流出，在俄羅斯不論是反對或是贊同普廷的行動，只要在公開場合評論就會被警方帶走。

Youtube頻道「悉尼奶爸 Sydney Daddy」轉載翻譯一則採訪影片，影片中莫斯科市中心路人正在接受採訪，首位受訪的女子表示，「你覺得我要是說『兩個字』會被逮捕嗎？」手上並舉著寫有「兩個字」（暗示反戰）的字卡。未料話音剛落，女子馬上就被一旁數位警察架著帶走。

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接著鏡頭轉向另名女子，女子問道，「你們會拍攝持有不同意見的人嗎？」記者給予肯定答案後，女子接著說，「我也想談談我的看法，我個人對這件事很贊成......」不過這次話還沒說完，該女子一樣被數位警察給帶離現場。

許多網友看完影片紛紛留言討論，「太精彩了，一分半的涵義堪稱影史上密度最高最濃厚的短片」、「這是我今年目前為止看過最好笑的影片」、「第一位被架走時覺得還好，第二位被架走的瞬間嘴角就失守了」、「不論持支持或是反對觀點，膽敢『妄議朝政』就是罪。」

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第二位女子受訪表示贊同普廷，也被帶走。（圖取自Youtube/悉尼奶爸 Sydney Daddy）

第二位女子受訪表示贊同普廷，也被帶走。（圖取自Youtube/悉尼奶爸 Sydney Daddy）

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