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    父慘遭俄軍擊斃！烏克蘭女童中彈後被迫「手臂截肢」保命

    9歲女童手臂中彈，因為戰事緣故經過2日得以就醫，經判斷左手臂細胞有壞死現象，最終決定截肢以保住女童性命。（圖擷取自「ron balow」推特）

    9歲女童手臂中彈，因為戰事緣故經過2日得以就醫，經判斷左手臂細胞有壞死現象，最終決定截肢以保住女童性命。（圖擷取自「ron balow」推特）

    2022/03/16 17:02

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭約3週，迫使烏國超過280萬人離家成為難民，其中1名9歲女童與家人搭車逃亡時，遭到俄軍無情開火，父親當場被擊斃，女童手臂也中彈，在戰火中過了2天才得以就醫，經醫師研判左手臂細胞有壞死現象，最終決定截肢保住性命。

    綜合外媒報導，9歲女童莎夏（Sasha）在上週與父母、姐姐一同搭車逃離基輔，路途中一行人遭遇俄軍開火，父親當場被中彈身亡，莎夏被射中手臂，但為了逃命，她與母親、姐姐逃往街上，接著躲進地窖藏身約2天，這段時間負傷的她失去知覺。

    據當地醫院透露，莎夏一家人是從距離基輔市約40公里的戈斯托梅（Gostomel）撤離，遭遇槍擊後躲進地窖，俄軍甚至一度嘗試破門進入，為了拯救莎夏，數名志工揮舞著白旗，用毛巾做成臨時擔架扛著她就醫，醫生診斷，判斷莎夏左手臂部分細胞壞死，只能從左上臂截肢，保住小命。

    莎夏手術醒來後，面對訪問，仍善良地回答「我不清楚為什麼俄羅斯人要對我開槍，我希望這只是一次意外，他們不是故意要傷害我的」；對此照顧莎夏的護士大讚，「她堅強又勇敢，甚至謝謝我們拯救了她的生命」。

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