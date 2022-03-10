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    謠言終結站》烏克蘭吊死烏東民兵和孕婦？ 查核中心：錯誤

    近日網傳一段影片宣稱「烏克蘭吊死烏東民兵和其懷孕妻子」。《MyGoPen》經查證後指出，網傳影片最早在2015年就出現於網路上，當時有許多媒體證實是假影片。（圖擷取自查核平台「MyGoPen」）

    近日網傳一段影片宣稱「烏克蘭吊死烏東民兵和其懷孕妻子」。《MyGoPen》經查證後指出，網傳影片最早在2015年就出現於網路上，當時有許多媒體證實是假影片。（圖擷取自查核平台「MyGoPen」）

    2022/03/10 17:12

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳一段影片宣稱「烏克蘭吊死烏東民兵和其懷孕妻子」。對此，查核平台《MyGoPen》經查證後指出，影片來源為親俄媒體《News Front》，此媒體過去曾發布許多不實訊息，不是具可信度的資訊來源；此外，網傳影片最早在2015年就出現於網路上，當時有許多媒體證實是假影片。

    查核平台《MyGoPen》10日發布報告指出，網傳影片是來自克里米亞媒體《News Front》，根據國際媒體《法新社》、《路透》今年2月28日和3月1日的報導，臉書母公司Meta表示，親俄團體經營著假裝是獨立媒體的網站，並在臉書、IG、推特和YouTube等社群平台上創建假帳號，發表西方背叛烏克蘭等言論，而《News Front》和《SouthFront》新聞網站就被發現和此有關。

    報導提到，Meta表示，目前美國已將《NewsFront》和《SouthFront》認定為從俄羅斯情報部門接收命令的虛假訊息管道。

    查核報告指出，國際調查記者聯盟（ICIJ）成員之一的調查記者協會《RISE Moldova》於2020年8月28日發布一項調查指出，《News Front》在克里米亞註冊成立，由一位年輕的克里米亞政治人物和前俄羅斯政府官員合作經營，社長是著名的親俄人士，被烏克蘭兩任總統列入黑名單。

    《RISE Moldova》表示，《News Front》在2020年發布許多和武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情相關的假新聞；同年4月，臉書宣佈刪除《News Front》的帳號，因其散布不實資訊；一個月後，Youtube也刪除了《News Front》的頻道，原因是違反Youtube服務條款；Twitter也以類似的原因刪除其帳號。

    查核報告也提到，網傳影片最早至少在2015年5月22日就已經出現在YouTube上；專門揭穿俄羅斯假訊息的組織《Stopfake》和烏克蘭媒體《Пресса Украины》、《ТСН》和《OstanniPodii.com》皆證明這是假影片。

    《Пресса Украины》表示，影片中的2個人上升過程極為不自然，並有造假演戲的成分；《ТСН》的報導中則引述專家說法，影片是一個標準的電影技巧，而且人在被繩子往上吊的時候，應該要有身體抽搐的情況，但影片中的人完全沒有。

    綜合以上可知，網傳影片為造假內容，「烏克蘭吊死烏東民兵和其懷孕妻子」的說法並不正確。

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