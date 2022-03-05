為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    謠言終結站》烏克蘭兒童派遣士兵作戰？查核平台：非烏俄戰爭

    近日網傳「兩名烏克蘭兒童正在派遣士兵與俄羅斯人作戰」的訊息與照片更引發熱議。對此，事實查核平台「MyGoPen」經查證後指出，相關傳言皆為錯誤消息。（圖擷取自「MyGoPen」）

    近日網傳「兩名烏克蘭兒童正在派遣士兵與俄羅斯人作戰」的訊息與照片更引發熱議。對此，事實查核平台「MyGoPen」經查證後指出，相關傳言皆為錯誤消息。（圖擷取自「MyGoPen」）

    2022/03/05 22:04

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯、烏克蘭砲火不斷，使得不少錯誤謠言竄升。而近日網傳「兩名烏克蘭兒童正在派遣士兵與俄羅斯人作戰」的訊息與照片更引發熱議。對此，事實查核平台「MyGoPen」經查證後指出，相關傳言皆為錯誤消息。

    《MyGoPen》查核平台指出，社群平台和通訊軟體近期流傳一則照片，並搭配傳言宣稱為「兩名烏克蘭兒童正在派遣士兵與俄羅斯人作戰」。圖片中可見，一名手拿著毛絨玩偶的小女孩和另一名背上配帶槍枝的男孩手牽著手，並齊向準備出征的烏克蘭士兵舉手敬禮。該傳言更宣稱「這張照片讓我熱淚盈眶。」並標記「#ukraine」直指為近期的兩國衝突。

    針對網路傳言，《MyGoPen》透過圖片反搜，結果顯示在搜尋系統中最早出現的時間，是烏克蘭媒體《ГОРДОН》於2016年3月的報導；根據該報導指出，烏克蘭國防部於當年在官方臉書粉絲專頁發布一系列「戰爭之子」（ДЕТИ ВОЙНЫ）的照片，其中一張就是網傳圖片。

    檢視烏克蘭國防部的貼文描述，這一系列照片出自攝影師Дмитрий Муравский，查看其相簿，這組照片總共有19張，拍攝畫面都是孩童和軍人互動的樣子；此外，《路透社》（Reuters）也在今年2月發佈查證該圖的結果，指出網傳圖片和近期烏俄戰爭並無相關。

    綜合上述內容，經查證，網傳訊息對於圖片的文字敘述有誤，和實際狀況不符，圖片也並非近期拍攝。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏國逾6.6萬男性返國參戰 俄羅斯稱停火卻續轟「人道走廊」（不斷更新）
    2022/03/05 22:27

    烏國逾6.6萬男性返國參戰 俄羅斯稱停火卻續轟「人道走廊」（不斷更新）
    俄軍進城不代表被征服！烏南人海高舉國旗上街示威
    2022/03/05 21:28

    俄軍進城不代表被征服！烏南人海高舉國旗上街示威

    黑科技再出招！甩開深層脂肪很簡單
    謠言終結站》網傳烏克蘭車隊遭襲擊影片？查核平台：遊戲畫面
    2022/03/05 21:13

    謠言終結站》網傳烏克蘭車隊遭襲擊影片？查核平台：遊戲畫面
    誤傳「露點自拍」到國防部IG 俄國正妹發言人裸照又瘋傳
    2022/03/05 21:11

    誤傳「露點自拍」到國防部IG 俄國正妹發言人裸照又瘋傳
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播