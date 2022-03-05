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    誤傳「露點自拍」到國防部IG 俄國正妹發言人裸照又瘋傳

    俄羅斯國防部美女發言人蘿西亞娜因裸照風波，現在也成為網友矚目焦點。（圖取自推特）

    俄羅斯國防部美女發言人蘿西亞娜因裸照風波，現在也成為網友矚目焦點。（圖取自推特）

    2022/03/05 21:11

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，俄國總統普廷（Vladimir Putin）一舉一動備受國際關注外，曾因為手滑誤將不雅照上傳至官方IG的俄羅斯國防部美女發言人蘿西亞娜（Rossiyana Markovskaya）現在也成為矚目焦點，如今隨著戰事爆發，蘿西亞娜裸照又開始在網路上瘋傳。

    綜合外媒報導，被譽為「俄國龐德女郎」的蘿西亞娜原本是俄國國防部電視台記者，但她在2017年、26歲時被網羅進俄國國防部擔任發言人，當時也引發媒體轟動。而她在2018年曾爆出裸照風波，當時她疑因為手滑不慎在國防部官方IG限時動態上傳一張女子全裸、露出左胸的不雅照，儘管照片立刻被刪除，但早已被不少網友截圖瘋傳。

    雖然照片沒拍到人臉，但眾人紛紛認為，就是蘿西亞娜私密自拍，卻手滑誤傳到國防部IG，事後蘿西亞娜更將自己的IG帳號改為私人帳號，似乎間接證實自己就是照片影中人。如今隨著俄羅斯入侵烏克蘭，蘿西亞娜當時的裸照又在網路瘋傳，引發網友熱烈討論。

    蘿西亞娜在2018年曾爆出裸照風波，當時她疑因為手滑不慎在國防部官方IG限時動態上傳一張女子全裸、露出左胸的不雅照，儘管照片立刻被刪除，但早已被不少網友截圖瘋傳。（圖取自推特）

    蘿西亞娜在2018年曾爆出裸照風波，當時她疑因為手滑不慎在國防部官方IG限時動態上傳一張女子全裸、露出左胸的不雅照，儘管照片立刻被刪除，但早已被不少網友截圖瘋傳。（圖取自推特）

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