誤傳「露點自拍」到國防部IG 俄國正妹發言人裸照又瘋傳

2022/03/05 21:11

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,俄國總統普廷(Vladimir Putin)一舉一動備受國際關注外,曾因為手滑誤將不雅照上傳至官方IG的俄羅斯國防部美女發言人蘿西亞娜(Rossiyana Markovskaya)現在也成為矚目焦點,如今隨著戰事爆發,蘿西亞娜裸照又開始在網路上瘋傳。

綜合外媒報導,被譽為「俄國龐德女郎」的蘿西亞娜原本是俄國國防部電視台記者,但她在2017年、26歲時被網羅進俄國國防部擔任發言人,當時也引發媒體轟動。而她在2018年曾爆出裸照風波,當時她疑因為手滑不慎在國防部官方IG限時動態上傳一張女子全裸、露出左胸的不雅照,儘管照片立刻被刪除,但早已被不少網友截圖瘋傳。

雖然照片沒拍到人臉,但眾人紛紛認為,就是蘿西亞娜私密自拍,卻手滑誤傳到國防部IG,事後蘿西亞娜更將自己的IG帳號改為私人帳號,似乎間接證實自己就是照片影中人。如今隨著俄羅斯入侵烏克蘭,蘿西亞娜當時的裸照又在網路瘋傳,引發網友熱烈討論。

