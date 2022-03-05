謠言終結站》網傳烏克蘭車隊遭襲擊影片？查核平台：遊戲畫面

近日網傳一則「烏克蘭車隊遭俄羅斯部隊襲擊」的影片，引發討論。對此，事實查核平台「MyGoPen」經查證後指出，相關傳言皆為錯誤消息。（圖擷取自「MyGoPen」）

2022/03/05 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊入侵烏克蘭，備受世界各國關注，許多不實謠言也隨之竄起。而近日網傳一則「烏克蘭車隊遭俄羅斯部隊襲擊」的影片，引發討論。對此，事實查核平台「MyGoPen」經查證後指出，相關傳言皆為錯誤消息。

《MyGoPen》查核平台指出，社群平台和通訊軟體近期流傳一則影片，並搭配傳言宣稱為「烏克蘭車隊遭俄羅斯部隊襲擊」之畫面。影片中可見，透過黑白瞄準鏡畫面，俄羅斯部隊朝向一部部烏克蘭戰車開槍、掃射，該傳言更宣稱「現場慘不忍睹」，呼籲民眾廣為散佈、轉傳。

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針對網路傳言，《MyGoPen》根據網傳影片左側的「TikTok」浮水印標示，可查到帳號「disa_iz_internetov」於今年1月16日上傳的影片，經比對網傳影片和TikTok影片相同；而透過影片介紹的英文主題標籤（hashtag）：「#mw2019」、「#cod」、「#callofduty」線索，可得知為美國遊戲公司「Infinity Ward」在2019年10月所推出的遊戲《決勝時刻：現代戰爭》（Call of Duty: Modern Warfare）。

另外，從YouTube頻道「KeysJore」發布的影片「Call of Duty Modern Warfare Deutsch Story Gameplay #04 - SWAT Einsatz」的1:11處至2:01處與網傳影片有類似遊戲元素和操作脈絡，依此可判斷是遊戲《決勝時刻：現代戰爭》。

綜上所述，網傳影片是電玩遊戲畫面，並非戰爭真實情況，時間點也與今年2月俄羅斯和烏克蘭軍事衝突無關。

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