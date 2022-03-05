烏克蘭軍方公布戰果 俄軍逼近第二大核電廠（不斷更新）

烏克蘭聲稱擊落蘇愷25戰機等各式俄軍軍武。（路透）

2022/03/05 10:12

首次上稿 3/5 08:50

更新時間 3/5 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間5日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

請繼續往下閱讀...

*美國駐聯合國大使湯瑪斯—葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）揭露，在拿下歐洲最大的札波羅熱核能發電廠後，俄軍距離烏克蘭第二大核電廠僅約32公里，且正不斷接近中。

*烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）證實，海軍自沉風暴海燕級護衛艦「薩哈達契尼號」，避免遭俄軍取得用於宣傳。

*烏克蘭不斷呼籲美歐在烏國上空設立禁航區。但美國國務卿布林肯指出，假若美國和北約盟國在烏克蘭設立禁航區，恐將導致歐洲全面戰爭；北約也表示，目前並未考慮在烏國上空設立禁航區。

*俄政府加大對內管控，宣布完全封鎖臉書和推特，作為社群平台限制官方媒體新聞傳播的報復措施。

*烏克蘭軍方宣布戰果，指自俄國入侵以來，已摧毀251輛俄羅斯戰車、939輛裝甲運兵車，以及包含蘇愷25戰機（Su-25）等33架戰機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法