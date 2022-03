俄軍進城不代表被征服！烏南人海高舉國旗上街示威

2022/03/05 21:28

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第10日,今(5)日烏克蘭南部遭俄軍事佔領城市,傳出有民眾持烏克蘭國旗上街示威,要讓俄羅斯知道,「軍隊進城也不代表這座城市已經被佔領」。

據《衛報》報導,俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤、歐洲局勢動盪,烏克蘭南部已遭俄軍軍事佔領的刻松(Kherson)、別爾江斯克(Berdyansk),今(5)日有民眾集結,手持烏克蘭國旗上街示威,反對俄軍軍事佔領。

請繼續往下閱讀...

這些民眾除抗議俄軍非法軍事佔領外,也要向俄羅斯展示,「俄軍進城並不代表這座城市已被俄羅斯佔領」。

此外,《經濟學人》烏克蘭特派員恩索爾(Richard Ensor)也在推特上分享這段影片表示:「要知道,刻松位於烏克蘭南部俄語區,對佔領的俄軍而言應當是相對友善的。」

據悉,美國官方截至昨(4)日仍未定調刻松已遭俄軍佔領。

刻松民眾5日示威情況

Huge turnout at a protest against the Russian occupation in Russian-occupied Kherson. pic.twitter.com/nJKkiD7U8i

Remember: Kherson, in the Russian-speaking south, is as easy as it’s going to get for occupying troops https://t.co/RuxF78QwIw