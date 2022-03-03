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    「莫斯科迴聲」停止運作！俄羅斯自由媒體最後堡壘崩塌

    俄羅斯獨立廣播電台莫斯科迴聲，本週四宣布關門。（法新社）

    俄羅斯獨立廣播電台莫斯科迴聲，本週四宣布關門。（法新社）

    2022/03/03 18:46

    〔即時新聞／綜合報導〕廣播電台「莫斯科迴聲」（Echo of Moscow）被譽為「俄羅斯自由媒體最後堡壘」，因近日報導俄國侵略烏克蘭，被認為新聞內容立場挺烏，遭莫斯科政府盯上，今天（3日）自行宣布關門。

    綜合外媒報導，俄羅斯侵烏不僅引發國際譴責，俄國內也引爆反戰抗議。為防堵有關俄羅斯負面指控的消息在境內傳播，莫斯科政府本月1日即採取行動，針對連日來報導烏克蘭新聞的媒體進行管制，其中更停播莫斯科迴聲及另一個獨立媒體「Dozhd」（又稱TV Rain）的頻道，並封鎖其網站，全因前述這2家媒體立場明顯挺烏。

    週四，莫斯科迴聲自行宣布關門，「經過董事會投票後，決定停止營運莫斯科迴聲的廣播頻道和網站。」據悉，自俄國上月24日侵烏以來，莫斯科迴聲便多次抨擊克里姆林宮及普廷（Vladimir Putin），並宣傳境內反普廷、反戰活動的消息，這些行為被俄羅斯政府指控是在宣傳「極端主義」。

    莫斯科迴聲創立於1990年8月22日，隔年蘇聯解體（1991年12月26日）後至今，除了俄羅斯國內，一些前蘇聯加盟共和國也能收聽。該電台內容多與俄羅斯政府有不同觀點，有學者更稱，莫斯科迴聲是「俄羅斯最後的自由媒體堡壘」，而今這座堡壘無奈已「崩塌」。

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