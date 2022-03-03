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    俄羅斯侵略烏克蘭 美前資深國安官員：第三次世界大戰實際已爆發

    針對俄羅斯侵略烏克蘭，川普任內白宮國安會資深官員菲奧娜．希爾（Fiona Hill）日前接受《政客》（Politico）雜誌專訪表示，如果需要，普廷會動用核武，並認為第三次世界大戰實際上已經爆發。（美聯社）

    針對俄羅斯侵略烏克蘭，川普任內白宮國安會資深官員菲奧娜．希爾（Fiona Hill）日前接受《政客》（Politico）雜誌專訪表示，如果需要，普廷會動用核武，並認為第三次世界大戰實際上已經爆發。（美聯社）

    2022/03/03 16:22

    〔編譯盧永山／綜合報導〕針對俄羅斯侵略烏克蘭，白宮前國安會資深官員菲奧娜．希爾（Fiona Hill）日前接受《政客》（Politico）雜誌專訪表示，如果有需要，普廷恐會動用核武，並認為第三次世界大戰實際上已經爆發。希爾曾在前總統川普任期之初任職白宮國安會。

    《政客》2月28日發表對希爾的專訪，針對俄國侵略烏克蘭事件，她認為普廷正試圖摧毀整個世界秩序，第三次世界大戰實際上已在進行當中。

    希爾表示：烏克蘭已成為鬥爭的前線，這不僅是民主和專制國家之間的鬥爭，更是維護以規則為基礎的體系鬥爭，在這個體系中，任何國家不能以武力奪走其想要的東西。世界上每個國家都應該密切關注這點。

    希爾認為，普廷正在試圖重建歷史上所謂俄羅斯「帝國」所屬地區的主導地位，作法和二次世界大戰中的納粹領袖希特勒很相似，是在利用巨大的歷史怨恨感，藉口保護俄國人，把責任推向美國和西方，為領土擴張找理由。

    針對蘇聯解體後，俄國在歐洲地緣政治當中所扮演的角色，希爾認為，歐洲潛在的威脅早在2008年，北約試圖允許喬治亞和烏克蘭加入就已經開始，當年俄國入侵喬治亞，而在莫斯科當局的壓力下，烏克蘭隨後也撤銷了加入北約的申請。

    隨著烏俄衝突升級，俄國可能被拖入長期的戰爭泥沼，而且也面臨全球經濟制裁，為了避免日趨惡化的被動局面，普廷已要求俄國核威懾力量進入「特殊戰備狀態」。

    希爾警告，普廷已越來越情緒化，並可能動用他掌握的所有武器，包括核武，但她強調，重要的是國際社會不要有任何幻想，但也不要失去希望，「我們必須為這些突發事件做好準備，並弄清楚將採取什麼措施來阻止」。

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