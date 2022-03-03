俄軍空襲！ 烏克蘭北部油庫大火 還有25人在裡面！

烏克蘭北部城市切爾尼戈夫一座油庫遭俄軍空襲起火濃煙竄天。（圖翻攝自推特）

2022/03/03 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭已邁入第8天，稍早傳出烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）一座油庫遭遇空襲，砲擊引發大火，目前相關單位正在現場處理，還未有進一步消息。

據《CNN》 報導，烏克蘭國家緊急服務處（SES）台灣時間下午證實，連日來被俄羅斯聯邦軍隊猛攻的切爾尼戈夫，今天（3日）再遇空襲，當地一座油庫遭砲擊。從白俄羅斯反對派媒體NEXTA釋出的影片可以看到，多個儲油槽發生大火，濃煙直竄天際。

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另據《NEWS 24》指出，SES發言人什丘金娜（Iryna Shchukina）表示，砲擊時間點發生在當地時間上午8點10分（台灣時間下午2點10分）左右，事發時油庫內有25名工作人員，有6個容量5000立方公尺的儲油槽起火，目前消防單位與救難人員正在現場作業，還未有進一步消息。

Oil depot in #Chernihiv on fire after being hit during shelling. pic.twitter.com/OEnSHTsv1q — NEXTA （@nexta_tv） March 3, 2022

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