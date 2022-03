俄軍空襲！ 烏克蘭北部油庫大火 還有25人在裡面！

2022/03/03 17:29

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭已邁入第8天,稍早傳出烏克蘭北部城市切爾尼戈夫(Chernihiv)一座油庫遭遇空襲,砲擊引發大火,目前相關單位正在現場處理,還未有進一步消息。

據《CNN》 報導,烏克蘭國家緊急服務處(SES)台灣時間下午證實,連日來被俄羅斯聯邦軍隊猛攻的切爾尼戈夫,今天(3日)再遇空襲,當地一座油庫遭砲擊。從白俄羅斯反對派媒體NEXTA釋出的影片可以看到,多個儲油槽發生大火,濃煙直竄天際。

請繼續往下閱讀...

另據《NEWS 24》指出,SES發言人什丘金娜(Iryna Shchukina)表示,砲擊時間點發生在當地時間上午8點10分(台灣時間下午2點10分)左右,事發時油庫內有25名工作人員,有6個容量5000立方公尺的儲油槽起火,目前消防單位與救難人員正在現場作業,還未有進一步消息。

Oil depot in #Chernihiv on fire after being hit during shelling. pic.twitter.com/OEnSHTsv1q