緬甸軍頭用新武器屠殺平民 聯合國專家：中、俄提供的

聯合國人權專家今（22）日指出，中國、俄羅斯已向緬甸軍政府提供新型戰機等軍武，用以鎮壓平民，聯合國安理會應該出面阻止這種助長暴行的交易。圖為遭緬甸軍方摧毀的民宅。（美聯社檔案照）

2022/02/22 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國人權專家今（22）日指出，中國、俄羅斯已向緬甸軍政府提供新型戰機等軍武，用以鎮壓平民，聯合國安理會應該出面阻止這種助長暴行的交易。

據《路透》報導，聯合國緬甸人權特派員、美國前眾議員安德魯斯（Thomas Hiram Andrews）今日發表調查報告指出，緬甸軍政府用以鎮壓平民百姓的包括戰鬥機等新型軍武，都是由中國、俄羅斯和塞爾維亞3國提供，且三者從頭到尾都對緬甸軍方鎮壓人民知情。

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安德魯斯在聲明中表示：「任何用以殺害平民的武器，不應再被運進緬甸，這應該是無可爭議的事情。」

此外，針對聯合國去年所提出各國應停止運送軍火給緬甸軍方的決議，安德魯斯認為，聯合國安全理事會應該負起責任，強制實行這項管制。

報導指出，當時塞爾維亞支持這項聯合國決議，而中國、俄羅斯皆棄權。且儘管中國多次呼籲緬甸各方停止衝突，俄羅斯卻趁西方各國努力孤立緬甸軍政府時，與該國軍頭們建立了良好的盟友關係。

安德魯斯也強調，國際社會除應禁止向緬甸軍政府輸入軍火外，也應斬斷緬甸的石油、天然氣收入及外匯儲備，並停止向緬甸收購木材、寶石和稀土，以讓屠殺平民的緬甸軍政府彈盡糧絕。

安德魯斯說：「如果減少了軍政府維持部隊運作的資金，那他們攻擊、鎮壓緬甸人民的能力就會降低。」

據悉，緬甸軍變迄今已超過一年，至少超過1500名平民遭屠殺，超過30萬人因戰事流離失所。聯合國安全理事會5常任理事國為中國、俄羅、法國、美國、英國。

聯合國緬甸人權特派員、美國前眾議員安德魯斯（Thomas Hiram Andrews，圖中螢幕上）今日發表調查報告指出，緬甸軍政府用以鎮壓平民百姓的包括戰鬥機等新型軍武，都是由中國、俄羅斯和塞爾維亞3國提供，且三者從頭到尾都對緬甸軍方鎮壓人民知情。（美聯社檔案照）

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