為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    緬甸軍頭用新武器屠殺平民 聯合國專家：中、俄提供的

    聯合國人權專家今（22）日指出，中國、俄羅斯已向緬甸軍政府提供新型戰機等軍武，用以鎮壓平民，聯合國安理會應該出面阻止這種助長暴行的交易。圖為遭緬甸軍方摧毀的民宅。（美聯社檔案照）

    聯合國人權專家今（22）日指出，中國、俄羅斯已向緬甸軍政府提供新型戰機等軍武，用以鎮壓平民，聯合國安理會應該出面阻止這種助長暴行的交易。圖為遭緬甸軍方摧毀的民宅。（美聯社檔案照）

    2022/02/22 20:10

    〔即時新聞／綜合報導〕聯合國人權專家今（22）日指出，中國、俄羅斯已向緬甸軍政府提供新型戰機等軍武，用以鎮壓平民，聯合國安理會應該出面阻止這種助長暴行的交易。

    《路透》報導，聯合國緬甸人權特派員、美國前眾議員安德魯斯（Thomas Hiram Andrews）今日發表調查報告指出，緬甸軍政府用以鎮壓平民百姓的包括戰鬥機等新型軍武，都是由中國、俄羅斯和塞爾維亞3國提供，且三者從頭到尾都對緬甸軍方鎮壓人民知情。

    安德魯斯在聲明中表示：「任何用以殺害平民的武器，不應再被運進緬甸，這應該是無可爭議的事情。」

    此外，針對聯合國去年所提出各國應停止運送軍火給緬甸軍方的決議，安德魯斯認為，聯合國安全理事會應該負起責任，強制實行這項管制。

    報導指出，當時塞爾維亞支持這項聯合國決議，而中國、俄羅斯皆棄權。且儘管中國多次呼籲緬甸各方停止衝突，俄羅斯卻趁西方各國努力孤立緬甸軍政府時，與該國軍頭們建立了良好的盟友關係。

    安德魯斯也強調，國際社會除應禁止向緬甸軍政府輸入軍火外，也應斬斷緬甸的石油、天然氣收入及外匯儲備，並停止向緬甸收購木材、寶石和稀土，以讓屠殺平民的緬甸軍政府彈盡糧絕。

    安德魯斯說：「如果減少了軍政府維持部隊運作的資金，那他們攻擊、鎮壓緬甸人民的能力就會降低。」

    據悉，緬甸軍變迄今已超過一年，至少超過1500名平民遭屠殺，超過30萬人因戰事流離失所。聯合國安全理事會5常任理事國為中國、俄羅、法國、美國、英國。

    聯合國緬甸人權特派員、美國前眾議員安德魯斯（Thomas Hiram Andrews，圖中螢幕上）今日發表調查報告指出，緬甸軍政府用以鎮壓平民百姓的包括戰鬥機等新型軍武，都是由中國、俄羅斯和塞爾維亞3國提供，且三者從頭到尾都對緬甸軍方鎮壓人民知情。（美聯社檔案照）

    聯合國緬甸人權特派員、美國前眾議員安德魯斯（Thomas Hiram Andrews，圖中螢幕上）今日發表調查報告指出，緬甸軍政府用以鎮壓平民百姓的包括戰鬥機等新型軍武，都是由中國、俄羅斯和塞爾維亞3國提供，且三者從頭到尾都對緬甸軍方鎮壓人民知情。（美聯社檔案照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄羅斯認烏東2地獨立！歐盟、美國宣布要制裁
    2022/02/22 19:10

    俄羅斯認烏東2地獨立！歐盟、美國宣布要制裁
    歐盟斷緬甸軍政府金源 制裁國營能源公司
    2022/02/22 15:32

    歐盟斷緬甸軍政府金源 制裁國營能源公司

    金鐘戲王 「薛仕凌」 吐露懷鄉之情
    普廷下令進軍烏東「維和」 烏克蘭總統：不割讓任何土地
    2022/02/22 09:23

    普廷下令進軍烏東「維和」 烏克蘭總統：不割讓任何土地
    日本麒麟退出緬甸 終止與軍企合資
    2022/02/14 17:34

    日本麒麟退出緬甸 終止與軍企合資

    肺阻塞患者染肺炎 病況恐急速惡化
    東南亞國協外長開會 緬甸軍政府遭杯葛無法參加
    2022/02/03 16:26

    東南亞國協外長開會 緬甸軍政府遭杯葛無法參加
    緬甸政變一週年 UN專家呼籲加強制裁軍政府
    2022/02/01 18:18

    緬甸政變一週年 UN專家呼籲加強制裁軍政府
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播