俄羅斯認烏東2地獨立！歐盟、美國宣布要制裁

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）今日承認烏克蘭東部兩地區為獨立國家，加劇俄羅斯與烏克蘭的緊張局勢，歐盟、美國決定實施新制裁。圖為聯合國安理會就烏克蘭危機緊急開會。（法新社）

2022/02/22 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）承認烏克蘭東部兩地區為獨立國家，加劇俄羅斯與烏克蘭的緊張局勢。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今日指出，歐盟外長會議將於當地時間週二召開，決定施予何種制裁；同時，白宮也表示，將在同日宣布對俄羅斯的新制裁，回應向烏克蘭兩地區派出「維和」部隊的行動。

根據《路透》、《美聯社》報導，普廷承認烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）等親俄分離主義控制的州為2個獨立國家，加劇烏俄邊境緊張，波瑞爾表示，將召開歐盟外長會議，決定對俄羅斯此行為做出何種制裁。

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當被問及俄羅斯此舉是不是已經構成入侵烏克蘭？波瑞爾回答：「我不會說這是一次完全的入侵行為，但俄羅斯軍隊正在烏克蘭領土上。」

另外，白宮在當地時間21日也表示，將於週二（22日）宣布對俄羅斯實施新的制裁，回應莫斯科承認烏克蘭東部盧甘斯克和頓內茨克等親俄分離主義控制的州為2個獨立國家的行為。白宮發言人表示：「我們計畫明天宣布對俄羅斯的新制裁，回應莫斯科今天的決定和行動，我們正在就此與盟國、合作夥伴進行協調。」

在歐盟與美國宣布將制裁俄羅斯之前，英國已經先行一步，表示對俄羅斯進行經濟制裁。

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