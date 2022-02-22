南韓刺青合法化有望？ 總統候選人李在明承諾力挺法案

南韓紋身藝術家工會理事長金道允（Kim Do-yoon，音譯）曾幫好萊塢男星布萊德彼特（Brad Pitt）刺青，是南韓最著名的刺青藝術家之一。（路透）

2022/02/22 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕在南韓，刺青被列為「醫療程序」之一，非醫療人員幫人刺青是非法行為，最嚴重可能得面臨鉅額罰款，不過隨著時代的進步，南韓社會也逐漸能接受刺青文化，執政黨共同民主黨總統候選人李在明也為了吸引年輕選民，拋出政見，承諾支持刺青合法化法案，現行情況可能改變。

根據《路透》報導，南韓是少數只有醫療專業人員才能合法幫人刺青的發達國家，若被警方查到，可能得面臨5000萬韓元（約合新台幣116萬）的罰款和牢獄之災，這讓南韓不少刺青藝術家被迫移民。

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南韓紋身藝術家工會理事長金道允（Kim Do-yoon，音譯）曾幫好萊塢男星布萊德彼特（Brad Pitt）刺青，是南韓最著名的刺青藝術家之一，他曾因為幫南韓女演員刺青，被政府裁罰500萬韓元（約合新台幣11.6萬）。

金道允指出，去年4月以來，有6名藝術家因為刺青被判入獄。

不過近幾年刺青在南韓年輕一代越來越流行，知名男團防彈少年團成員田柾國身上也有幾個著名的刺青，為吸引年輕選票，李在明上月表示，刺青行業被視作非法「很沒意義」，他承諾，若選上會支持刺青合法化法案，金道允對此表示「非常感謝」。

李在明的承諾，或許讓南韓刺青合法化出現一道曙光，不過從最近的民調走向來看，李在明皆被對手、在野黨國民力量候選人尹錫悅狠狠輾壓，差距持續擴大。

國民力量目前只有支持美容紋身合法化，並未力挺傳統刺青合法化，而民調第3的安哲秀也沒有表態。

南韓醫療團體則堅稱，刺青就是一種可能損害健康的「侵入性手術」，是自殘的一種，因此反對合法化。

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