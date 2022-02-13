南韓恐變天！在野整合有望 安哲秀向尹錫悅提議推單一候選人

南韓第20屆總統選人由左至右為沈相奵、李在明、尹錫悅、安哲秀，於2月3日參加由三大電視台KBS、MBC、SBS主辦的政見辯論會。（美聯社）

2022/02/13 15:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓預定3月9日舉行第20屆總統大選，今倒數第24天。多數民調呈現最大在野黨「國民力量黨」的尹錫悅微幅領先執政黨的李在明，但幾乎均在誤差範圍內，選情依然膠著。不過，目前民調第3的在野黨「國民之黨」總統候選人安哲秀，13日正式向人尹錫悅提議透過民調高下推選單一候選人，尹錫悅勝算頓時攀升。

外媒普遍分析，若立場相對親美反中的保守派攻下總統寶座，南韓外交路線恐將大轉彎。

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韓聯社報導，安哲秀13日正式登記參選後，在YouTube舉行線上記者會時，拋出這個構想。他認為，到目前為止，在野黨候選人按照各自的方式行事，但僅靠某一個人的力量很難同時實現透過政權交替取代舊體制、透過國民團結走向更好未來的目標，這需要有基於國民信任的壓倒性勝利。

為了取得壓倒性的勝利，需要採取經由兩黨支援者以及尚未有支援人選的國民一致同意的合理方式。為此，安哲秀提議採取民調競選方式推選單一人選。

安哲秀提議，可採取兩黨在去年4月7日首爾市長補選時合推單一人選的方式。當時在國民力量候選人吳世勳和安哲秀之間推選單一首爾市長候選人，負責調查的兩家民調機構各自分別對向800名選民進行適合度和競爭力調查，最後由吳世勳領先，後來更以懸殊票數擊敗執政黨候選人朴映宣，拿下首都執政權。

安哲秀說，若尊重兩黨在首爾市長補選中基於常識採用的協商方式，就可如同尹錫悅所說的一樣在短期內得出定論，希望尹錫悅能給予誠摯的回覆。

民調機構蓋洛普於11日公布的民調結果顯示，尹錫悅支持率37%，微幅領先李在明的36%，安哲秀和另一野黨「正義黨」候選人沈相奵支持率分別為8%和3%。

安哲秀是南韓醫師、企業家、電腦病毒專家與政治人物。2017年、2022年兩度出馬參選總統，政策上走中間派溫和路線，與現任總統文在寅中間偏左的陽光政策路線形成對比。安哲秀原是自由派出身，卻於之後脫離民主黨自立門戶，並逐漸往中間靠攏。由於安哲秀以「新政治第三勢力」自居，一下子向自由派靠攏、一下子又轉而與保守派談整合，因此被南韓民眾戲稱是「政治候鳥，現在被認為是中間派或右翼政治家。

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