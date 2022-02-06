南韓大選倒數1個月！在野黨尹錫悅民調全面領先

南韓總統大選倒數1個月，在野黨候選人的尹錫悅（左）支持度領先執政黨候選人李在明（右）。（美聯社、路透）

2022/02/06 21:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓將在3月9日舉行下屆總統大選，倒數計時1個月，6日公佈的多項最新民調結果顯示，前檢察總長、保守派的最大在野黨「國民力量黨」候選人尹錫悅支持度微幅領先，執政黨「共同民主黨」的京畿道知事、有「韓版川普」之稱的李在明暫時落後，不過，其中幾份民調結果的差距在誤差範圍內，不過，也有民調顯示，尹錫悅領先優勢有擴大趨勢。

《韓聯社》報導，南韓社會輿論研究所（KSOI）受《國民日報》委託於本月3至4日面向全國1006名選民進行的民調結果顯示，尹錫悅的支援率為37.2%，領先李在明（35.1%）2.1個百分點，在±3.1個百分點的誤差範圍之內。

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另外，Realmeter受新聞通訊社Newsis委託，於3至4日面向全南韓1076名選民進行的民調結果顯示，尹錫悅的支援率為43.3%，領先李在明（41.8%）1.5個百分點，但同樣也在±3個百分點的誤差範圍之內。

不過，民調公司「人民網研究」（PNR）受南韓《新日報》（New Daily）委託，於4至5日對全國2001名18歲及以上選民進行民調顯示，尹錫悅的支持率（48%）比李在明（ 37.7%）高出10.3個百分點，超出了誤差範圍。

該民調也顯示，選民看好尹錫悅入主青瓦台的比例達51.6%，比上一次調查增加了 3.1 個百分點，而看好李在明能贏得選戰的比例為40.5%，比上一次下降了1.9%。

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