南韓總統候選人財力披露 安哲秀46億身價領先群倫

安哲秀集醫師、企業家、電腦病毒專家及政治人物身份分於一身，財力驚人。（法新社檔案照）

2022/02/14 17:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓預定3月9日舉行第20屆總統大選，14日進入倒數第23天。各候選人13日正式登記參選並提報相關財產申報資料後，根據韓媒取得的相關資料，目前民調第3的在野黨「國民之黨」總統候選人安哲秀，以約1979億韓元（約新台幣46億元）的財力，領先群倫。

據JTBC電視台等多家韓媒報導，據候選人提交給全國選舉委員會的數據，代表執政黨「共同民主黨」出征的李在明申報了31.7億韓元（約新台幣7400萬元）財產，去年納稅1676萬韓元（約新台幣39萬元），有3起犯罪紀錄。李在明由於年輕時患有殘疾，免於服兵役。

請繼續往下閱讀...

目前民調微幅領先李在明的保守陣營在野黨「國民力量黨」候選人尹錫悅，申報財產為77億4534萬韓元（約新台幣1億8100萬元），其中大部分登記在他妻子金健熙名下。尹錫悅去年納稅3481萬韓元（約新台幣81萬元），尹也被歸類為「未完成兵役的人」，他因兩眼視差因素，免服兵役。

至於財力居首的安哲秀結合了醫師、企業家、電腦病毒專家與政治人物等身份於一身，他1995年創立的「AhnLab」，是南韓最大資安廠商，並於美國NASDAQ上市。身為「AhnLab」最大股東，安哲秀申報的大部分資產，來自他名下86萬股「AhnLab」股票，市值約1839億韓元（約新台幣42億8000萬元）。

南韓總統大選倒數23天，在野黨候選人的尹錫悅（左），支持度微幅領先執政黨候選人李在明（右）。（美聯社、路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法