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    南韓仇中發酵！ 尹錫悅狂打反中牌 民調擴大領先李在明

    南韓總統大選倒數計時，在野黨候選人尹錫悅（左）支持度擴大領先執政黨候選人李在明（右），2人差距已超出誤差範圍。（美聯社、路透）

    南韓總統大選倒數計時，在野黨候選人尹錫悅（左）支持度擴大領先執政黨候選人李在明（右），2人差距已超出誤差範圍。（美聯社、路透）

    2022/02/20 15:20

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓預定3月9日舉行第20屆總統大選，20日進入倒數第17天。北京冬奧的韓服與犯規判定，以及中國電影《飛吧，冰上激光》近日被批劇情影射南韓選手「愛犯規」等摩擦，讓南韓仇中情緒發酵。立場親美反中的保守派最大在野黨「國民力量黨」的尹錫悅，已擴大了對文在寅接班人、自由派執政黨「共同民主黨」候選人李在明的民調領先差距。

    先前主要民調均顯示，尹錫悅領先李在明的幅度均在誤差範圍，不過據《東亞日報》報導，民調機構蓋洛普（Gallup）18日發佈的調查結果顯示，尹錫悅的支持率為41%，李在明的支持率為34%，2人差距已超出誤差範圍（95%信賴水平±3.1個百分點）。結果顯示，李在明的支持率較上一週下降2個百分點，尹錫悅較前一週上升4個百分點。

    從年齡段來看，李在明和尹錫悅分別獲得40多歲和60多歲人群5成左右的支持率。在18∼29歲年齡段，尹錫悅32%的支持率大勝李在明的20%。在30多歲年齡段，2名候選人的支持率分別為32%和33%，不相上下。在歷屆大選的勝負點首爾，李在明占31%，落後尹錫悅的44%。

    在政黨支持率方面，國民力量黨占39%，共同民主黨占35%。對文在寅總統的施政評價中，回答「做得好」的人占40%，回答「做得不好」的人占53%。

    另據《韓聯社》報導，南韓民調機構「Realmeter」20日發佈的另一項民調結果顯示，尹錫悅的支持率為42.9%，李在明的支持率為38.7%，兩者支持率差距同樣超出誤差範圍。

    南韓媒體上週公布一份最新民調，顯示南韓民眾對中國頗為反感，甚至有超過3成受訪者給中國好感度打上零分。尹錫悅民調領先，他反中親美的立場鮮明，為他加分不少，他曾直白表示，「現在政府立場親中，但是南韓年輕人都討厭中國。」大打反中牌搶年輕選票。

    在中國愈發強硬、北韓咄咄逼人以及美國加強盟友關係的微妙時期，外媒普遍分析，若立場相對親美反中的保守派攻下總統寶座，南韓外交路線恐將大轉彎。

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