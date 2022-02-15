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    迫害宗教！中國湖北家庭教會牧師傳道被判詐騙罪 判8年徒刑

    中國湖北鄂州家庭教會牧師郝志娓被以「詐騙罪」判有期徒刑8年。分析指中國以經濟性罪名打壓家庭教會牧師。圖為中國教會示意圖。（法新社）

    中國湖北鄂州家庭教會牧師郝志娓被以「詐騙罪」判有期徒刑8年。分析指中國以經濟性罪名打壓家庭教會牧師。圖為中國教會示意圖。（法新社）

    2022/02/15 18:54

    〔中央社〕中國湖北鄂州家庭教會牧師郝志娓2019年被以擅自傳道並收取奉獻涉嫌詐騙名目拘捕。11日經鄂州市鄂城區法院一審，以「詐騙罪」被判有期徒刑8年。分析指中國以經濟性罪名打壓家庭教會牧師。

    美國基督教人權組織「對華援助協會」網站報導，郝志娓今年51歲，2001年畢業於中南神學院，曾被鄂州三自教會鄂鋼橋教會邀請擔任傳道人。由於郝志娓不認同中國國家宗教事務局對教會的管理，宗教局試圖阻攔她講道。

    報導指出，2007年郝志娓向中國官方申請牧師資格未獲批准，在鄂州三自教會被取締後，繼續以家庭教會形式存在，郝志娓繼續傳道。

    2018年初，當地政府對鄂鋼橋教會的教堂提出拆遷要求，被會眾拒絕。當地民宗局曾要求郝志娓配合政府拆遷。郝志娓因丈夫在2018年病逝，未能及時與民宗局溝通。

    2019年7月31日郝志娓被以涉嫌詐騙罪拘捕，9月移送。檢方起訴理由是她在未經基督教兩會批准下，擅自傳道，並收取奉獻涉嫌詐騙。

    檢方建議郝志娓的刑期10年以上，該案原定2020年8月開庭，受疫情影響推遲至今。她被羈押至今已兩年半。

    報導引述郝志娓的代表律師斯偉江表示，教會是真實存在，奉養牧師等支出也符合家庭教會的傳統，指控非官方教會牧師傳道及獲得奉獻是詐騙，完全沒有依據。

    斯偉江透露，郝志娓被捕後，該教會多名工作者曾被警方誘導性提問，希望他們提供郝志娓金錢詐騙罪的證據。

    郝志娓被捕後，相繼有不同城市的家庭教會牧師被以「詐騙罪」拘捕。

    今年2月11日郝志娓被鄂州市鄂城區法院一審，詐騙罪成立，判處有期徒刑8年。斯偉江指出，這可能是中國第一起家庭教會牧師傳道而被認定為詐騙罪。

    自由亞洲電台14日報導，在中國成都秋雨教會2018年被打壓過程中，曾遭警方傳喚的任瑞婷表示，很多家庭教會牧師是非常秘密的，從不在公開場合講話，中國大陸警方沒有辦法給他們冠上所謂煽動顛覆國家政權罪名，也沒有辦法用政治性罪名打壓家庭教會，所以轉用經濟性罪名。

    任瑞婷的父親廖強是成都秋雨教會的信徒，他們是成都秋雨教會最早流亡海外的一批人。

    報導引述曾擔任中國地下教會牧師王志勇表示，民眾宗教信仰威脅中共統治，中國不是依法治國，但又要顧及國際輿論，所以用兩種罪名來打壓教會及牧師，一種是顛覆國家政權罪，第二種是從經濟方面羅織罪名。

    中國大陸近年加強對基督教的控制。2020年中國國家宗教事務局長王作安曾表示，透過「三自」愛國運動，中國基督教已徹底擺脫外國勢力的控制和影響；並強調要把「基督教中國化」當成工作主線。

    中國基督教會一直分為官方認可的「三自教會」和非官方的「家庭教會」。

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