博奕網冒用邰智源攬客 引出本尊澄清

藝人邰智源粉絲發現博弈網冒用他的名義攬客，邰智源親自澄清絕未代言相關詐騙產品。（記者吳仁捷翻攝）

2022/02/13 15:29

〔記者吳仁捷／新北報導〕藝人邰智源粉絲近來發現，博奕網涉嫌利用他的名義招攬會員下注，由於邰智源的照片剛遭業者冒用，才向新北市刑大提出侵權告訴，他憂心無辜民眾受騙，特地錄製一段澄清提醒，要粉絲、民眾別因此受騙。

邰智源經紀公司表示，初步了解，這處博奕網註冊自中國阿里巴巴，但IP位於澳洲，台灣警方難以追查；新北市警方說，目前尚未接獲邰智源報案，但網路賭博罪上月12日經總統蔡英文公布，14日生效，只要能追查到在台從犯，警方將全力查緝。

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邰智源在錄製影片中表示，他沒有代言任何中藥材洗髮精…他還說，現在很多藝人都受到這樣的困擾，希望這些仿冒或是詐騙集團自己檢討一下，因為騙人的人，最後的下場都很慘。

邰智源上週因遭不肖業者，冒用代言中藥生髮皂冒用，經紀公司認為侵害邰智源肖像權，邰智源透過經紀公司、法務向新北市刑大報案提告侵害肖像權；警方加入博奕網的攬客LINE後，先是出現一張正妹圖，隨後就開始招攬百家樂、職運等賭博，業者還標榜「現在有新加入送折抵金活動 輸了可以折抵 不用儲值」藉此大膽攬客，無視剛上路的網路賭博罪，未料已遭警方鎖定。

警方說，不肖業者、賭博等犯罪集團常使用藝人肖像、名義攬客，讓無知大眾誤信，類似行徑構成加重詐欺罪，最重構成7年以下有期徒刑。

藝人邰智源粉絲發現博弈網冒用他的名義攬客；圖為點選連結後，博奕網以正妹圖像，向網友招攬賭博生意。（記者吳仁捷翻攝）

藝人邰智源粉絲發現博弈網冒用他的名義攬客；圖為點選連結後，博奕網以正妹圖像，向網友招攬賭博生意。（記者吳仁捷翻攝）

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