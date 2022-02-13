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    投資比特幣有獲利？台中翁放手一搏加碼…60萬險飛了

    老翁聲稱加入「飆股齊鳴」line群組投資比特幣。（警方提供）

    老翁聲稱加入「飆股齊鳴」line群組投資比特幣。（警方提供）

    2022/02/13 12:04

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名老翁日前加入投資群組，聲稱投資比特幣有獲利，決定放手一搏再加碼，想幫自已多存點養老金，當天到金融機構準備匯款60萬元到對方指定帳戶時，幸行員直覺有異通報警，會同員警聯手勸阻，戳破詐團假投資真詐財技倆，及時保住老本。

    台中市第四分局大墩派出所7日上午接獲轄內彰化六信行員通報，有民眾疑似遭詐騙，員警黃佳玟、楊朝鈞馳赴現場了解時，73歲曾姓老翁主動出示手機畫面，聲稱加入「飆股齊鳴」line群組投資比特幣，先前匯入25萬元因有獲利，欲再加碼匯入60萬元，想幫自己多存點養老金。

    員警仔細檢視line對話內容，發對方不斷發送獲利訊息誘騙老翁，加上線上虛擬帳戶進帳獲利畫面洗腦，老翁對此深信不疑，決定放手一搏想大賺一筆，但因此次金額龐大，且對方以老翁不諳操作等理由，要求先將款項匯入指定帳戶，此舉引起銀行行員注意，主動通報員警協助處理。

    經員警不斷勸說告知，虛擬貨幣為常見假投資真詐騙手法，切勿被投資APP表面帳戶上金額矇騙，這一切都是詐團誘騙被害人投資更多金額的誘餌，最終落得血本無歸，老翁這才點頭答應不再匯款；第四分局分局長許明耀獲悉上情後，親自頒發紀念品予機警熱心的行員，感謝行員及時通報，合力保住老翁退休老本。

    所長曾一峯呼籲，詐騙集團伎倆變化多端，切勿輕信不明來源的投資管道，讓投資人血本無歸，提醒民眾只要涉及不明人士要求金錢往來，務必撥打165反詐騙專線查證，保障自身財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    員警發現是詐團技倆勸說老翁，及時阻詐。（警方提供）

    員警發現是詐團技倆勸說老翁，及時阻詐。（警方提供）

    員警發現是詐團技倆勸說老翁，及時阻詐。（警方提供）

    員警發現是詐團技倆勸說老翁，及時阻詐。（警方提供）

    四分局長許明耀（圖左一）頒發紀念品給熱心阻詐的行員。（警方提供）

    四分局長許明耀（圖左一）頒發紀念品給熱心阻詐的行員。（警方提供）

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