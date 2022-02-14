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    彭帥遭侵犯？中國戰狼外交官反嗆：別想了吧、她又高又強壯

    中國網球女將彭帥（左）指控中國前國務院副總理張高麗（右）性侵後，疑雲重重。（法新社）

    中國網球女將彭帥（左）指控中國前國務院副總理張高麗（右）性侵後，疑雲重重。（法新社）

    2022/02/14 10:02

    〔即時新聞／綜合報導〕中國網球女將彭帥去年11月於微博驚爆她遭中國前國務院副總理張高麗性侵後，先是行蹤成謎，隨後更出現了數次疑似「遭到控制」的公開露面與專訪行程，近日她則宣布退休。對此，中國「戰狼」外交官接受外媒專訪時也大放厥詞，稱彭帥「又高又壯」，不太可能遭占便宜。

    綜合外媒報導，彭帥於2021年11月在社群平台微博上發文控訴張高麗涉嫌對她性侵，文章不久後便遭到官方刪除，封鎖資訊，儘管中國官方試圖透過數次公開露面與專訪行程，證明彭帥的人身自由及安全無虞，但仍無法消除外界憂慮她安危的雜音。

    近日，有「戰狼」外交官封號的中國與全球化智庫副主任高志凱，登上澳洲談話節目《60分鐘》（60 Minutes）接受主持人史坦福特（Tom Steinfort）的專訪，雙方針對彭帥「性侵疑雲」一事進行討論，但曾擔任中共前國家主席鄧小平翻譯的他，不認為彭帥有遭侵犯的可能性。

    史坦福特提問：「您認為彭帥是一名健美且強壯的專業運動員，因此她不太可能遭到性侵犯？」高志凱回應：「以身體素質來看，她（彭帥）相當強壯，她是一個很高的人，她有175公分高，比我還高，以我的身高為例，嘗試佔彭帥便宜，別想了吧，你是沉浸在幻想中吧，我會這麼說。」

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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