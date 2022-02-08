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    法媒總編自爆！彭帥受訪時「無發言或行動自由」 讀者有權不相信

    彭帥接受法國體育媒體訪問，該媒體總編表示，彭帥在受訪時沒有「發言或行動自由」，圖為2020年1月21日，彭帥在澳洲墨爾本比賽的畫面。（美聯社檔案照）

    彭帥接受法國體育媒體訪問，該媒體總編表示，彭帥在受訪時沒有「發言或行動自由」，圖為2020年1月21日，彭帥在澳洲墨爾本比賽的畫面。（美聯社檔案照）

    2022/02/08 21:46

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國網球女將彭帥，六日接受法國體育媒體《團隊報》訪問時，一度堅稱自己並未遭人監視，但從外媒傳出的照片可見，當彭帥在接受訪問時，身旁多出了一位「背後靈」，全程監視彭帥接受訪問的一舉一動。《團隊報》總編卡札迪厄（Jérôme Cazadieux）也坦承，彭帥受訪時沒有「發言或行動自由」，讀者有權不相信。

    《團隊報》刊出彭帥專訪，未直指關鍵問題，被批評淪為中國宣傳機器。卡札迪厄面對外界質疑聲浪，7日接受法國新聞電台（FranceInfo）訪問時表示，彭帥「無論是她的發言或行動，都是不自由的」。

    他指出，彭帥的回答都是「機械式」的，必須「閱讀字裡行間才能從縫隙中看見真相。真相就是她看似還可以，但她的言語及肢體表達都完全受限」。

    不僅如此，外界也發現彭帥在通篇訪問中，對於先前她所指控的性侵加害人、中國國務院前副總理張高麗，卻完全隻字未提。而且在回答關鍵問題時，彭帥的回答幾乎是「照稿念出」，與中國官方給出的答案幾乎一致。

    面對彭帥專訪回應可信度遭批，強調：「大家有權不相信。我們的目標主要是和她碰面，向她表達我們的支持。」

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