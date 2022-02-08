官員盯場下》 彭帥「被退休」 稱未控任何人性侵

法國體育報《隊報》七日刊出中國網球女將彭帥的專訪內容，彭帥重申從未指控任何人對她性侵，隻字不提疑似施暴者的中國國務院前副總理張高麗，但外界仍普遍質疑她遭到中國政府監控。（歐新社）

2022/02/08 05:30

〔記者梁偉銘、編譯陳成良／綜合報導〕法國知名體育報《隊報》（L’Equipe）七日刊出中國網球女將彭帥的專訪，卅六歲的彭帥在中國奧委會官員「陪同」下受訪宣布退休，並聲稱從未指控任何人對她性侵，是她自己主動刪除指控前中國國務院副總理張高麗性侵、引爆震撼彈的「微博」貼文。

「全面翻供」受到外界質疑

不過，《隊報》這場透過國際奧委會（IOC）申請的採訪是在北京冬季奧運會開幕前一天「意外」獲得批准，且全程由中國官員陪同翻譯，中國媒體迄今沒有任何報導，外界普遍質疑彭帥是在北京監視控制下「全面翻供」，她的人身安危與處境持續受到國際網壇和人權團體高度關注。

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網球女雙前世界球后彭帥這次受訪經過謹慎安排，長達一個小時的採訪在中國奧委會於北京的隔離酒店內閉門進行，她被安排回答一些問題，發言時由中國奧委會辦公室主任王侃在場「陪同」。彭帥去年十一月控訴遭張高麗性侵後，曾先後在一些公開活動露面，都有中國官員陪同，去年十二月接受新加坡媒體《聯合早報》訪問時，就改口說自己從未指控遭性侵。

彭帥去年十一月二日發文，指控七十五歲的張高麗曾性侵她，且兩人持續多年不倫關係。《隊報》詢問為何要將微博貼文刪除時，彭帥僅答稱「因為我想（這麼做）」，「這則貼文引起外界極大誤會。我不希望文章的意思再被扭曲，也不希望媒體進一步加以炒作」，「我想說，感情、體育和政治是三個截然不同的東西。我的感情生活問題、個人生活不能與體育和政治混為一談。」不過，外媒普遍質疑，該敏感貼文恐遭中國嚴格的網路審查機構主動封殺。

被問及神隱引發擔憂時，彭帥說，她從未「人間蒸發，只是有很多人，像是我的朋友或國際奧會的人傳訊息給我，我單純無法回這麼多訊息罷了。」

彭帥在訪談中宣布退休，並提到她與國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）五日共進晚餐，「我們有愉快的討論和交流」。國際奧會七日也發表聲明，證實巴赫和IOC成員柯芬特里（Kirsty Coventry）與彭帥會面，彭帥以舊傷和年齡為由，向對方透露「退休意願」，並有意在武漢肺炎疫情結束後前往歐洲旅行，參與奧運相關活動，並造訪位於瑞士的IOC總部。

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