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    法媒專訪彭帥 記者揭中國「同意」背後心機：我很清楚

    中國網球女將彭帥。（美聯社）

    中國網球女將彭帥。（美聯社）

    2022/02/09 14:42

    〔即時新聞／綜合報導〕中國網球女將彭帥去年自爆與前副總理張高麗發生性關係，就此消失多日，僅於中國官員安排的活動露臉拍照，外界更加擔憂她的人身安全。彭帥近日接受法國體育媒體《隊報》採訪，其中1名記者凡托維拉克（Marc Ventouillac）週二表示，這場精心控管的對談，無法解釋有關她是否能暢所欲言或行動自如的疑問，並透露中國官方批准採訪的目的。

    《美聯社》報導，凡托維拉克說他很了解中國的意圖，「在北京舉辦冬奧期間同意採訪，中國官員希望平息爭議，以免讓賽事蒙上陰影」，直言「這是中國奧委會溝通與宣傳的一部分」、「中國官員希望採訪能告訴大家「彭帥沒事，看到了吧？」他認為，對於中國奧委會、中共與中國許多人而言，重要的是表明「彭帥事件不存在」。

    凡托維拉克憶述，彭帥答題毫不猶豫，「我想，她知道她要說什麼，但你不曉得那是制式化還是什麼的，她說了我們預期她會講的話」；當問到性行為自爆文及與張高麗的關係時，「她似乎變得更加緊張、小心」。凡托維拉克另稱，《隊報》採訪目的之一就是要讓彭帥知道「她並不孤單」，全世界都在關心她。

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