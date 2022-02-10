賀錦麗的考驗來了 將出席慕尼黑會議商討震懾俄國

賀錦麗將出席慕尼黑安全會議，處理僵持不下的烏俄衝突。（路透）

2022/02/10 08:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國政界先前盛傳副總統賀錦麗（Kamala Harris）發揮機會有限，有不得志之感。如今在烏俄衝突僵持不下之際，賀錦麗被賦予重任，下週將代表美國出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），與盟友討論震懾俄羅斯的策略。

《路透》報導，高階政府官員指出，賀錦麗將在慕尼黑會議發表演說，傳達美國在國際事務上的政策並重申對北大西洋公約組織（NATO）盟國的承諾，德國、歐盟和北約領袖皆會出席，賀錦麗則沒有打算和俄國及中國的領導層會面。

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慕尼黑安全會議是西方陣營在冷戰高峰期間所發起，旨在處理軍事衝突。本屆會議將於當地時間18日至20日進行，烏俄衝突無疑會是討論重點。官員提到，賀錦麗將強調美國對烏克蘭主權及領土完整的承諾。

賀錦麗上任後主要協助總統拜登處理中南美移民問題，已數度出訪他國。但《CNN》去年訪問30多位賀錦麗身邊人士後發現，許多人認為她欠缺充分準備，副總統職務也定位不明，使她遭到邊緣化。

此次會議提供賀錦麗一次展現能力的好機會，官員說，「副總統正更明確、公開地展現出她能在我國外交政策上擔任重要角色。」

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