抗中不能停 布林肯訪澳

美國國務卿布林肯九日飛抵澳洲墨爾本，將出席稍後在此舉行的四方安全對話外交部長會議。（美聯社）

2022/02/10 05:30

提醒北京 烏俄危機無礙聚焦印太

〔編譯張沛元／綜合報導〕正值烏克蘭危機山雨欲來之際，出訪印度—太平洋地區的美國國務卿布林肯九日抵達首站澳洲，並稱美國透過外交努力化解烏克蘭危機，無礙華府聚焦印太事務。美聯社指出，拜登政府正提醒中國，儘管華府和西方國家目前全神貫注於俄羅斯可能入侵烏克蘭，但美國仍積極參與印太地區事務。

布林肯在前往澳洲墨爾本途中向隨行記者表示，儘管歐洲事務是各界關注重點，特別是俄羅斯持續在烏克蘭邊界集結大軍，他途中一直與多國外長通話討論俄烏情勢，但華府已將軸心轉向亞太，「世界很大」，美國的利益是全球性的，美國也非常關注亞太與印太地區，此一關注是持續性的，這也是他出訪澳洲的原因。

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出席四方對話外長會議

布林肯此行首要任務是出席美國、日本、澳洲、印度「四方安全對話」（Quad）外長會議。布林肯、澳洲外長潘恩、印度外長蘇杰生與日本外務大臣林芳正十一日將在墨爾本舉行會談。潘恩表示，四方對話外長「用腳投票」，藉由訪澳聚焦印太地區的挑戰；在美俄關係因烏克蘭危機持續緊繃時，這場會議向北京傳達印太仍是華府重要利益的訊息。

布林肯此行還將前往美軍印太司令部所在地斐濟及夏威夷州，為近四十年來首位造訪斐濟的美國國務卿。

俄烏緊張 歐洲領袖會商

與此同時，法國總統馬克宏、德國總理蕭茲和波蘭總統杜達（Andrzej Duda）八日在柏林會商，誓言在避免歐洲陷於戰火上團結一致。英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）九日前往莫斯科，警告俄國侵烏將面臨西方制裁的「重大後果」。英國首相強森也預定十日出訪波蘭視察當地駐軍。日本政府則應美國要求，將支援歐洲部分液化天然氣，以確保歐洲能源供應。

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