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    俄法總統隔「4公尺長桌」會談 網路流傳各類迷因哏圖

    俄羅斯時間2月7日，法國總統馬克宏（右）與俄羅斯總統普廷（左）會談，商議烏克蘭情勢。（路透）

    俄羅斯時間2月7日，法國總統馬克宏（右）與俄羅斯總統普廷（左）會談，商議烏克蘭情勢。（路透）

    2022/02/09 16:33

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭邊境緊張，戰雲密布，除美國總統拜登調派軍隊赴歐外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也先後與俄烏總統會談，盼能讓局勢降溫，俄國總統普廷（Vladimir Putin）與馬克宏對話的的4公尺長桌，意外成為網友調侃的迷因哏圖，引發熱議。

    綜合外媒報導，俄羅斯時間2月7日，法國總統馬克宏於克里姆林宮（Kremlin）和俄國總統普廷會面，商討如何緩解烏俄情勢，歷經長達5個多小時會談後，雙方似乎有些許共識，普廷指出，他將考慮部分馬克宏所釋出的提議及想法。

    不過，相較於制式的兩國元首會談，大眾似乎更關注馬克宏與普廷開會使用的「4公尺長桌」，英媒《金融時報》的專欄作家暨政治評論員施里姆斯利（Robert Shrimsley）就貼出兩人商談的圖片，諷刺地寫下：「馬克宏及普廷同意透過一場氣墊球（Air hockey）比賽，來決定烏克蘭的命運。」

    推特網友「@Franjorodowski」則在個人平台上將馬克宏與普廷開會的長桌，後製上網球球拍，桌子中間還架設了一面球網，大酸這是兩國元首間的球類競賽，另一位網友「@giantcat9」則是在普廷的頭上P了一隻黑貓、馬克宏的頭上P了白貓，暗諷這是兩隻貓的會議。

    而另一位網友「@grigoriiborisov」更有趣，直接將兩人談話的照片，後製成「翹翹板」影片，暗喻兩國元首間的會談角力，就像翹翹板般飄忽不定。

    網友在俄法總統會談的長桌，後製上網球球拍，桌子中間還架設了一面球網，大酸這是兩國元首間的球類競賽。（圖擷取自@Franjorodowski推特）

    網友在俄法總統會談的長桌，後製上網球球拍，桌子中間還架設了一面球網，大酸這是兩國元首間的球類競賽。（圖擷取自@Franjorodowski推特）

    另一位網友則是在普廷的頭上P了一隻黑貓、馬克宏的頭上P了白貓，暗諷這是兩隻貓的會議。（圖擷取自@giantcat9推特）

    另一位網友則是在普廷的頭上P了一隻黑貓、馬克宏的頭上P了白貓，暗諷這是兩隻貓的會議。（圖擷取自@giantcat9推特）

    會議結束後，法國總統馬克宏（左）與俄羅斯總統普廷（右）召開聯合記者會。（路透）

    會議結束後，法國總統馬克宏（左）與俄羅斯總統普廷（右）召開聯合記者會。（路透）

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