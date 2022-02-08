俄軍演登場！ 法稱普廷做出承諾 隨即遭克宮打臉

俄羅斯總統普廷（右）與法國總統馬克宏（左）7日在莫斯科會面後召開記者會。（美聯社）

2022/02/08 21:17

〔中央社〕俄羅斯媒體報導，南部地區今天開始舉行為期3週的軍演。數小時前，法國當局宣稱俄方承諾暫時不在靠近烏克蘭的邊境發起新的軍事行動，但上述說法隨即遭到克里姆林宮反駁。

俄媒引述南部軍區指揮部發言人說法報導，本次夜間戰術演習涉及飛彈系統、坦克和裝甲車。此外還有6艘軍艦正從地中海駛向黑海，準備進行海軍演習。

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俄方聲明並未明確說明上述演習屬於新計畫，或是原有長期計劃的一部分。去年12月，莫斯科曾預告2022年南部軍區將舉行多達3000次軍演。

俄羅斯總統普廷7日在克里姆林宮會見法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），雙方進行長達6小時的會談。會後一名法國官員表示，普廷承諾現階段不會在俄烏邊境一帶發動新的軍事行動。

據該名法國官員，會中普廷還同意，一旦俄國與白俄羅斯的聯合軍演於本月20日結束，將立刻撤回白俄境內鄰近烏克蘭邊界的俄軍。

不過，法方說法隨即遭到克宮打臉。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯和法國尚未就緩和烏克蘭緊張局勢達成協議，但俄方承認確有需要緩和局勢，並認為本次會晤為相關進展奠定了基礎。

針對演習後撤回俄軍一事，培斯科夫也解釋，演習結束後，俄軍確實會返回基地，但未提供明確日期。他還指出，從來沒有人說俄軍將會留在白俄境內。

俄羅斯南部軍區與烏克蘭接壤，2014年遭俄國併吞的克里米亞（Crimea）也在區內。不過，本屆演習的10個地區並未包含俄烏邊界地區。

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