不支援武器挨轟 德國外長掛保證：烏克蘭能指望我們

德國外交部長貝爾伯克（左）週一和烏國外長庫列巴（右）會談。（路透）

2022/02/08 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯、烏克蘭邊境局勢緊張，多國支援烏克蘭人力和武器，但德國不斷拒絕提供武器，引發外界抨擊。不過德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）週一和烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會談，溝通後取得良好進展，貝爾伯克更在對話中掛保證「烏克蘭可以指望德國」。

根據《路透》報導，貝爾伯克昨和庫列巴會面，這是她3週以來第2次來到烏克蘭，展現德國和烏克蘭的團結；貝爾伯克強調，德國和烏克蘭站在一起，沒有人能在2國間挑撥離間，她更向庫列巴說道：「你知道你能指望德國」。

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烏克蘭向德國不斷要求武器支援，卻被多次拒絕，庫列巴表示，雙方在此議題上態度坦率，雖2人各持己見，但在這次的會談中，找到共識並想出了解決辦法，接下來就是等待德國政府回應。

烏克蘭駐德使館曾致函德國政府，提出防空系統、反無人機武器等要求，但德國在俄烏危機中，始終不插手提供武器，原因就是要維持一貫政策，不對局勢動盪的地區提供殺傷性武器。

德國特殊的歷史條件也是貝爾伯克拒絕的原因之一，貝爾伯克過去曾提到，德國納粹政權在二戰期間，對蘇聯犯下暴行，此後德國採行和平主義。

由於俄烏局勢日漸緊張，德國是否會維持不提供武器的立場也持續備受關注，《路透》直言，這對剛上任不久的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）而言，是一場外交考驗。

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