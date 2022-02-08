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    實力不足！烏東叛軍拿烏克蘭無人機沒辦法 領袖急向俄求援

    由俄羅斯支持的烏克蘭分離主義叛軍「頓內茨人民共和國」領袖普希林。（路透）

    由俄羅斯支持的烏克蘭分離主義叛軍「頓內茨人民共和國」領袖普希林。（路透）

    2022/02/08 10:49

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯邊境情勢緊張，由俄羅斯支持的烏克蘭分離主義叛軍「頓內茨人民共和國」領袖普希林（Denis Pushilin）警示，當地隨時可能爆發全面戰爭，因此需向俄羅斯尋求支援，不過是否會趁這次機會，尋求俄羅斯承認其獨立，普希林沒有說死。

    根據《路透》報導，普希林直言，即使接受一場帶來重大傷亡的戰爭很瘋狂且愚蠢，但實際上很有可能發生，他宣稱，若烏克蘭在西方支持下越線，他們就會「被迫」求助俄羅斯。

    普希林坦承，目前頓內茨的武器明顯和烏克蘭還有一大截差距，尤其在電子作戰以及防空方面，對土國製造的無人機（意指拜拉克塔無人機，Bayraktar TB2）可說是一籌莫展。

    普希林聲稱，並未在武器供應方面和俄羅斯接觸，也不正面回應是否會趁機要求俄羅斯承認其獨立，僅引述俄羅斯政治人物言論，稱俄國議員曾呼籲俄羅斯向頓內茨和另一叛軍盧甘斯克（Luhansk）提供武器，也說有議員敦促俄國總統普廷承認頓內茨人民共和國的獨立。

    除了普希林，頓內茨人民共和國東方旅指揮官霍達科夫斯基（Alexander Khodakovsky）也明確要求，俄羅斯應增派3萬兵力支援，並希望俄軍能夠提供新型武器。

    親俄的頓內茨人民共和國於2014年自行宣布獨立，並未得到國際承認，目前只有南奧塞提亞共和國、盧甘斯克人民共和國的承認其獨立；此後頓內茨叛軍在俄羅斯支援下持續對抗烏克蘭政府軍，至今約有15000人戰死前線。

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