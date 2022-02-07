若俄軍續留白俄境內 北約將考慮增兵

北約軍事委員會主席包爾。（法新社）

2022/02/07 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭關係緊張，日前以聯合演習名義，派出大量部隊至兩國的鄰國白俄羅斯。而北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會高層今（7）日透露，若俄羅斯在軍演結束後沒有撤軍跡象，北約將考慮在波蘭以及波羅的海國家增兵來應對。

《路透》報導，北約軍事委員會主席、荷蘭海軍上將包爾（Rob Bauer）今天在立陶宛首都維爾紐斯的記者會上表示，北約未來的軍事部署可能會出現些許變動，目前內部正在探討相關可能性。

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包爾接著表示，「當然，這件事非常仰賴情勢變化，得根據俄羅斯部隊是否會留在白俄羅斯而定。」

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）本月3日指出，俄羅斯在此次聯合軍演中動員了大約3萬名士兵，此外還投入了大量新銳軍備，例如S-400防空飛彈系統，還有蘇-35戰機（SU-35）等等。

包爾說，「如果你觀察一下部隊組成，這個月底前，俄羅斯可能就會有能夠大舉入侵的充足兵力。他們是否會這樣做，他們是否真的想開戰，我們不得而知。」

包爾解釋，「如果你真的打算入侵，那不只作戰用部隊，你實際上得召集更多人手。而這就是我們看到的，在烏克蘭與白俄羅斯邊境上聚集了越來越多軍隊，這件事本身非常令人擔憂。」

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