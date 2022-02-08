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    若政府軍進攻將被擊潰 烏叛軍指揮官籲俄羅斯增兵支援

    頓內茨克東方旅指揮官霍達科夫斯基呼籲俄羅斯增派兵力支援，並希望能夠提供新型武器裝備。（路透）

    頓內茨克東方旅指揮官霍達科夫斯基呼籲俄羅斯增派兵力支援，並希望能夠提供新型武器裝備。（路透）

    2022/02/08 07:43

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭兩國關係因邊境問題而持續緊張，在俄羅斯2014年併吞克里米亞後，烏克蘭政府軍持續與烏克蘭東部「頓巴斯地區」的「分離主義叛軍」發生衝突。頓內茨克（Donetsk）東方旅指揮官霍達科夫斯基（Alexander Khodakovsky）接受《路透》訪問時，呼籲俄羅斯增派3萬兵力支援，並希望俄軍能夠提供新型武器裝備。

    根據《路透》報導，霍達科夫斯基指出，他認為烏克蘭政府軍若對目前的分離主義勢力進行大規模攻勢，他們將會被擊潰，目前頓內茨克的叛軍勢力僅有3萬名士兵，其中只有1萬人適合在前線作戰。

    霍達科夫斯基表示，至少要有4萬名在前線配備自動武器的士兵，呼籲俄羅斯向烏克蘭東部派出增援兵力以及武器裝備。霍達科夫斯基聲稱，大多數叛軍都不希望發生更多戰鬥，也不希望以軍事方式解決這場衝突，呼籲俄羅斯公開向頓巴斯地區派遣俄軍，提高叛軍士氣並震懾烏克蘭。

    針對霍達科夫斯基的說法，俄羅斯執政黨「統一俄羅斯」表示，位於頓巴斯地區頓內茨克和盧甘斯克（Luhansk）的親俄勢力需要更多武器。不過目前克里姆林宮方面對軍事援助親俄叛軍一事並未採取行動，並淡化頓內茨克和盧甘斯克的獨立主張，因為克里姆林宮試圖在與烏克蘭對峙的同時與西方國家談判。

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