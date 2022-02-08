馬克宏赴莫斯科與普廷會談 籲避免戰爭、建立互信

馬克宏呼籲避免戰爭、建立互信。普廷則說，與馬克宏進行了務實會談。（路透）

2022/02/08 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄局勢緊張，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）週一（7日）前往莫斯科克里姆林宮與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）會談，馬克宏強調，他正在尋找對當前局勢有用的應對之道，要避免戰爭、建立互信。普廷則認為，與馬克宏進行了實質且務實的會談，馬克宏的想法可以成為未來聯合行動的基礎之一。

根據《路透》報導，不同於美、英等西方國家的看法，法國對「俄羅斯即將進攻烏克蘭」表示懷疑，而馬克宏將自己定位成烏克蘭問題的潛在調停人，週一前往莫斯科與普廷會面，同時也是俄國在邊境集結軍隊以來首位到訪莫斯科的西方國家元首。

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在抵達俄羅斯後，馬克宏表示他對此次會談抱持著樂觀態度，並強調俄羅斯的地緣政治目標並不是烏克蘭，而是要釐清與北約、歐盟共存的規則。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也在會談開始前提到，目前局勢過於複雜，別指望透過一次會談就能取得決定性突破。

馬克宏在會談中告訴普廷，他正在尋求有效的因應之道，「可使我們規避戰爭，並建立互信、穩定和提高能見度」。普廷回應，俄羅斯與法國對於歐洲安全領域正在發生的事情有著共同擔憂，他有看到法國現任領導階層與總統個人為了解決歐洲安全危機做出了多少努力。

在會談結束後舉辦的聯合記者會中，普廷提到，馬克宏對於歐洲安全的一些想法相對務實，雖然現在談論此是還太早，但他認為馬克宏的想法可能會成為未來聯合行動的基礎。

普廷也說，未來等馬克宏前往基輔與烏克蘭領導人會面時，他和馬克宏會再次通話，針對此事交換意見。馬克宏預計週二（8日）前往基輔。

馬克宏前往莫斯科與普廷會談。（法新社）

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