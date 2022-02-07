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    軍情動態》憂俄入侵烏克蘭 美載運增援部隊軍機陸續抵波蘭

    美軍C-17全球霸王III（Boeing C-17 Globemaster III）今天降落波蘭東南部里茲索夫－加西恩卡（Rzeszow-Jasionka）機場，82空降師（82nd Airborne Division）官兵陸續抵達。（歐新社）

    美軍C-17全球霸王III（Boeing C-17 Globemaster III）今天降落波蘭東南部里茲索夫－加西恩卡（Rzeszow-Jasionka）機場，82空降師（82nd Airborne Division）官兵陸續抵達。（歐新社）

    2022/02/07 23:03

    〔中央社〕美國總統拜登針對烏克蘭危機，上週下令增派部隊前往北大西洋公約組織（NATO）東翼，今晨可看到兩架美軍軍機降落一座波蘭機場，預期稍晚會有更多軍機抵達，載運增援的大批美軍。

    路透社報導，俄羅斯已在烏克蘭邊界附近部署逾10萬部隊，西方指控俄國計畫入侵烏克蘭，俄國否認。拜登上週下令近3000名美軍前赴東歐，保護北約東翼，因應俄國可能對烏克蘭發動的攻擊。

    增援美軍上週陸續啟程前往羅馬尼亞及波蘭，以讓盟邦安心。同時，德國也表示考慮增兵立陶宛。

    預定將有約1700名美軍部署在波蘭，主要來自駐守美國布拉格堡（Fort Bragg）的82空降師（82nd Airborne Division），同時1000名駐德國部隊也將東移前往羅馬尼亞。

    今晨可看到兩架美國軍事運輸機降落波蘭東南部里茲索夫－加西恩卡（Rzeszow-Jasionka）機場，一名機場員工告訴路透社，預期稍晚還會有3架美國軍事運輸機抵達。

    一名波蘭軍方發言人表示，預計今天將有更多美國軍機抵達，但未說明確切架數。

    北約軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）今天說，為防俄國在計畫舉行的軍演後繼續將部隊留在白俄羅斯，北約正考慮增加在波羅的海國家及波蘭的駐軍。

    美軍82空降師（82nd Airborne Division）官兵抵達波蘭里茲索夫－加西恩卡機場。（歐新社）

    美軍82空降師（82nd Airborne Division）官兵抵達波蘭里茲索夫－加西恩卡機場。（歐新社）

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