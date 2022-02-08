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    法總統馬克宏堅稱：普廷同意暫不讓烏克蘭危機升級

    法國總統馬克宏（左）結束莫斯科之行後，8日立刻飛到基輔與烏克蘭總統澤倫斯基（右）會面。（美聯社）

    法國總統馬克宏（左）結束莫斯科之行後，8日立刻飛到基輔與烏克蘭總統澤倫斯基（右）會面。（美聯社）

    2022/02/08 23:22

    〔中央社〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天訪問烏克蘭首都基輔（Kyiv）時堅稱，他已說服俄羅斯總統普廷，暫時不要讓烏克蘭危機持續升級。

    馬克宏7日在克里姆林宮會見普廷，雙方進行了長達5個多小時的會談。馬克宏表示，他已向普廷提供「具體安全保證」，同時西方國家正努力設法應對俄羅斯在烏克蘭邊境集結重兵舉動。

    馬克宏抵達基輔，準備與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會談時告訴媒體記者：「我得知（烏克蘭危機）情況不會出現任何緩和或升級」。

    馬克宏還說，「我的目標就是維持現狀，避免（緊張局勢）升級並提供新的視角。對我來說，我已達成目標」。

    馬克宏還強調，「我完全沒想過，他（普廷）昨天會有任何具體表態。」

    普廷則要求北大西洋公約組織（NATO）和美國提供全面性安全保證。他告訴馬克宏，莫斯科將「盡一切努力尋找適合所有人的妥協方案」。

    事實上，「馬蒲會」結束後，一名法國官員宣稱，普廷在會中承諾現階段不會在俄烏邊境一帶發動新的軍事行動。

    不過，法方說法隨即遭到克宮打臉。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯和法國尚未就緩和烏克蘭緊張局勢達成協議，但俄方承認確有需要緩和局勢，並認為本次會晤為相關進展奠定了基礎。

    法國總統府表示，馬克宏向普廷提出的建議包括雙方承諾不採取任何新的軍事行動、啟動戰略對話，以及在基輔與俄國支持的烏克蘭東部分離主義分子衝突中，努力恢復和平進程。

    巴黎方面表示，會中普廷還同意，一旦俄國與白俄羅斯的聯合軍演於本月20日結束，將立刻撤回白俄境內鄰近烏克蘭邊界的約3萬名俄軍。

    對此，培斯科夫也解釋，演習結束後，俄軍確實會返回基地，但未提供明確日期。他還指出，從來沒有人說俄軍將會留在白俄境內。

    法國總統馬克宏（左）俄羅斯總統普丁（右）與7日在莫斯科會面後舉行記者會。（美聯社）

    法國總統馬克宏（左）俄羅斯總統普丁（右）與7日在莫斯科會面後舉行記者會。（美聯社）

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