替代品出現與數量過剩 AZ在全球各地回收新冠疫苗

「阿斯特捷利康」7日表示，由於疫情以來疫苗過剩，目前已開始在全球各地回收「Vaxzevria」疫苗。（美聯社）

2024/05/08 09:04

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕製藥大廠「阿斯特捷利康」（AstraZeneca；AZ）所製造的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗「Vaxzevria」，在疫情期間為世界多國使用。不過目前疫情已過，「阿斯特捷利康」7日表示，由於疫情以來疫苗過剩，目前已開始在全球各地回收「Vaxzevria」疫苗。

綜合外媒報導，「阿斯特捷利康」指出，隨著多種針對變異COVID-19病毒的疫苗開發，市面上可用的更新版疫苗已經過剩，這也導致了Vaxzevria的需求下降，目前該疫苗已不再生產或供應，因此也決定撤銷Vaxzevria在歐洲的銷售授權。

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由於阿斯特捷利康今年2月在法庭文件中首次承認，其疫苗可能會在「非常罕見」的案例下，引發罕見血栓併血小板低下症候群（TTS），外界質疑阿斯特捷利康回收疫苗的舉動是否和該文件有關。阿斯特捷利康則強調回收疫苗與該事件無關，時間點純屬巧合。

阿斯特捷利康在聲明中表示，該公司對於Vaxzevria結束全球疫情大流行的成效感到非常自豪，根據第三方統計，僅使用Vaxzevria首年就挽救超過650萬人的性命，供應全球超過30億劑疫苗，「我們的努力得到世界各國政府認可，並被廣泛地認定是結束全球疫情流行的關鍵」。

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