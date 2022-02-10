清查市內蘇聯時期防空洞 基輔拳王市長：需為最壞狀況做準備

基輔市長克里契科制定防禦計畫、清查市內防空洞，同時嚴防俄羅斯可能發動的網路攻擊。（路透）

2022/02/10 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕由於與俄羅斯邊境局勢緊張，烏克蘭正不斷擴充國內軍力，並下達後備軍人召集令。前WBC重量級拳王、烏克蘭首都基輔（Kviv）市長克里契科（Vitali Klitschko）正準備基輔市區的各項防禦計畫，表示基輔目前並未陷入恐慌，但基輔市民仍然必須為最壞狀況做好準備。

根據《路透》報導，克里契科目前正率領市政團隊清查基輔市內自蘇聯時期留下來的防空洞，為防禦做準備。克里契科表示，市民必須為最壞狀況做好準備，這就是為什麼在基輔市區已經準備了5000個防空洞，可以拯救超過200萬人。

請繼續往下閱讀...

由於烏克蘭情治單位警告，俄羅斯可能對關鍵基礎設施進行網路攻擊，克里契科指出，目前已制定一項詳細計畫，積極保護所有基礎設施，免於遭受未來可能發生的攻擊，「我們當然希望什麼事都不會發生，但無論如何我們必須做好準備」。

克里契科的弟弟、同時也是前世界重量級拳王的佛拉迪米爾‧克里契科（Wladimir Klitschko），上週響應政府號召，加入後備軍人行列。由於兄弟兩人在拳擊生涯中和德國淵源深厚，克里契科也向德國喊話：「政治支持、財政支持和防禦性武器對我們來說都非常重要，我們必須用現代武器保衛我們的國家。」

與克里契科同為拳王的弟弟佛拉迪米爾（右），響應政府號召加入後備軍人行列。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法