普廷戲謔烏克蘭是「我的美女」 烏國總統反擊︰太過分了

俄羅斯總統普廷（見圖）與法國總統馬克宏會面商討烏俄情勢後，在會後記者會上將烏克蘭比擬為「我的美女」，再次引發爭議。（法新社）

2022/02/09 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭邊境緊張，戰雲密布，除美國總統拜登調派軍隊赴歐外，身為NATO成員的法國，總統馬克宏（Emmanuel Macron）也先後與俄烏總統會談，盼能讓局勢降溫，未料，俄國總統普廷（Vladimir Putin）近日談話時，竟將烏克蘭比擬成「美女」，再次惹議。

綜合外媒報導，俄羅斯時間2月7日，法國總統馬克宏於克里姆林宮（Kremlin）和俄國總統普廷會面，商討如何緩解烏俄情勢，歷經長達5個多小時對談後，普廷在會後記者會，先是抨擊烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），不遵守《明斯克協議》（Minsk Protocol）。

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據了解，《明斯克協議》是是頓巴斯戰爭（War in Donbas）爆發後，烏克蘭政府及烏克蘭東部的頓涅茨克人民共和國、盧甘斯克人民共和國，兩個政權的代表，於2014年9月5日於白俄羅斯首都明斯克（Minsk）所簽署的停火協議。

普廷談話時，甚至以俄語押韻的方式戲謔地說：「喜歡也好，不喜歡也罷，我的美女（烏克蘭），妳必須忍受它，烏國政府得履行（明斯克協議）」此話一出，立刻在網路上引發爭辯，許多人都認為普廷不該使用這類語言，合理化自己類似強姦的說法。

對此，曾擔任喜劇演員的烏克蘭總統澤倫斯基，也語帶嘲諷地回應：「這還用說嗎？有些事情，你不能和俄國總統爭論，烏克蘭的確是個美女，但將烏國稱為『我的』，就已經太過分了。」

而克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則回應，普廷總統此番「烏克蘭美女說」的言論無意冒犯，他的意思是指，若是國家承擔了義務，那就需要履行。

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