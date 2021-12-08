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    氣候變遷迫在眉睫 科學家造「黑盒子」紀錄人類走向或遠離災難

    澳洲科學家、藝術家們受到飛行紀錄器「黑盒子」啟發，計畫2022年在塔斯馬尼亞州西海岸偏遠地區，攜手打造「地球黑盒子」（Earth's Black Box）。（圖翻攝自Earth's Black Box官網）

    澳洲科學家、藝術家們受到飛行紀錄器「黑盒子」啟發，計畫2022年在塔斯馬尼亞州西海岸偏遠地區，攜手打造「地球黑盒子」（Earth's Black Box）。（圖翻攝自Earth's Black Box官網）

    2021/12/08 14:30

    〔即時新聞／綜合報導〕氣候變遷帶給全球的危害迫在眉睫！澳洲科學家、藝術家們受到飛行紀錄器「黑盒子」啟發，計畫2022年在塔斯馬尼亞州西海岸偏遠地區，攜手打造「地球黑盒子」（Earth's Black Box），透過牢不可破的儲存裝置，紀錄人類如何應對氣候變化危機，並為地球的未來負責。

    綜合外媒報導，共同創作者之一的行銷企劃公司「Clemenger BBDO」執行創意總監柯帝斯（Jim Curtis）表示，「地球黑盒子」是種結構與設備，紀錄人類走向亦或遠離氣候災難的每一步，不只可以提供國際社會氣候變遷大量寶貴數據，相關資訊也是各國必須承擔的義務，讓後代子孫引以為戒。

    柯帝斯直言，倘若最壞情況發生，文明社會因氣候變遷而崩潰，「這個堅不可摧的黑盒子，將在那裡紀錄每一個箇中細節」，未來無論誰倖存或找到它，都能從血淋淋的教訓中汲取經驗。

    報導指出，「地球黑盒子」約10公尺長、外形宛若公車，以鋼材打造厚牆，並裝有太陽能板、電池儲存等設備，可持續從網路下載科學資料，預計明年完成箱形結構，不過它的硬碟驅動器自COP26氣候峰會已開始紀錄。

    報導提到，黑盒子的「守備範圍」包括與氣候相關的談話等內容，例如土地與海洋溫度變化、海洋酸化、大氣中的溫室氣體、人口、能源消耗、軍事開支與政策變遷。開發人員估計，黑盒子容量足以儲存未來30至50年的數據，且還會不斷精進擴大。不過未來究竟會如何發展，仍得視先進技術發展而定。

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