全球暖化均溫若增3度 科學家：數百生物多樣性「熱點」恐消失

最新一份研究報告顯示，若全球均溫比工業革命前高攝氏3度，陸地與海洋近300個生物多樣性「熱點」將出現滅絕的高度危險。（法新社資料照）

2021/04/09 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕碳排放引發的全球暖化持續導致極地冰融，在均溫不斷上升的情況下，影響層面相當廣泛。最新一份研究報告顯示，若全球均溫比工業革命前增加攝氏3度，近300個陸地和海洋生物多樣性「熱點」即有可能滅絕。

綜合外媒報導，美國《生物保育》（Biological Conservation）期刊登載一份最新研究，該研究針對8000種物種的風險評估進行分析，如果全球均溫比工業革命前增加攝氏3度，那麼陸地和海洋中273個生物多樣性「熱點」，將面臨滅絕的高度危險。

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研究指出，到目前為止，地球表面溫度已經提升攝氏1度，《巴黎氣候協定》要求各國將暖化溫度控制在「遠低於攝氏2度以下」，最好的情況則是控制在攝氏1.5度以下，但即使各國能達到減少排放溫室氣體的承諾，到本世紀末均溫增加仍會遠超過攝氏3度。

研究也發現，馬達加斯加、菲律賓、斯里蘭卡、加勒比海以及印度洋的島嶼可能在未來30年內失去所有特有種，「馬達加斯加狐猴、南非藍鶴、加拉巴哥象龜和喜馬拉雅山雪豹等動物，都將處於滅絕危險之中」，除非人類停止向大氣排放二氧化碳和甲烷。

研究指出，由於氣候變遷影響，生物多樣性熱點地區的特有種陸地生物遭受損害的可能性，比廣泛分布的動植物高了近3倍、比入侵物種增加10倍。該研究主筆、巴西里約熱內盧聯邦大學首席研究員斯特拉．馬內斯（Stella Manes）表示，「氣候變遷威脅物種多樣的地區，也都是在地球上其他地方所找不到的物種」。

馬內斯強調，如果各國沒能達到2015年《巴黎氣候協定》設定減少排碳的目標，那失去這些物種的風險將增加10倍以上。

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