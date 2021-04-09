為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    全球暖化均溫若增3度 科學家：數百生物多樣性「熱點」恐消失

    最新一份研究報告顯示，若全球均溫比工業革命前高攝氏3度，陸地與海洋近300個生物多樣性「熱點」將出現滅絕的高度危險。（法新社資料照）

    最新一份研究報告顯示，若全球均溫比工業革命前高攝氏3度，陸地與海洋近300個生物多樣性「熱點」將出現滅絕的高度危險。（法新社資料照）

    2021/04/09 23:49

    〔即時新聞／綜合報導〕碳排放引發的全球暖化持續導致極地冰融，在均溫不斷上升的情況下，影響層面相當廣泛。最新一份研究報告顯示，若全球均溫比工業革命前增加攝氏3度，近300個陸地和海洋生物多樣性「熱點」即有可能滅絕。

    綜合外媒報導，美國《生物保育》（Biological Conservation）期刊登載一份最新研究，該研究針對8000種物種的風險評估進行分析，如果全球均溫比工業革命前增加攝氏3度，那麼陸地和海洋中273個生物多樣性「熱點」，將面臨滅絕的高度危險。

    研究指出，到目前為止，地球表面溫度已經提升攝氏1度，《巴黎氣候協定》要求各國將暖化溫度控制在「遠低於攝氏2度以下」，最好的情況則是控制在攝氏1.5度以下，但即使各國能達到減少排放溫室氣體的承諾，到本世紀末均溫增加仍會遠超過攝氏3度。

    研究也發現，馬達加斯加、菲律賓、斯里蘭卡、加勒比海以及印度洋的島嶼可能在未來30年內失去所有特有種，「馬達加斯加狐猴、南非藍鶴、加拉巴哥象龜和喜馬拉雅山雪豹等動物，都將處於滅絕危險之中」，除非人類停止向大氣排放二氧化碳和甲烷。

    研究指出，由於氣候變遷影響，生物多樣性熱點地區的特有種陸地生物遭受損害的可能性，比廣泛分布的動植物高了近3倍、比入侵物種增加10倍。該研究主筆、巴西里約熱內盧聯邦大學首席研究員斯特拉．馬內斯（Stella Manes）表示，「氣候變遷威脅物種多樣的地區，也都是在地球上其他地方所找不到的物種」。

    馬內斯強調，如果各國沒能達到2015年《巴黎氣候協定》設定減少排碳的目標，那失去這些物種的風險將增加10倍以上。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    氣候變遷導致水溫變暖 赤道海洋生物朝兩極遷移
    2021/04/06 18:51

    氣候變遷導致水溫變暖 赤道海洋生物朝兩極遷移
    誇張！美洛杉磯郡測到史上最高溫49.4度
    2020/09/07 13:01

    誇張！美洛杉磯郡測到史上最高溫49.4度

    灣區唯一海景千坪森林 「聯悦臻」暖心全新力作
    挪威北極圈群島氣溫創歷史新高 21.7度打破41年紀錄
    2020/07/26 12:43

    挪威北極圈群島氣溫創歷史新高 21.7度打破41年紀錄
    139年來第5暖 專家：3月地球溫度比平均高0.83℃
    2018/04/19 22:39

    139年來第5暖 專家：3月地球溫度比平均高0.83℃

    買紅單屋更賺？專業人士破解迷思
    國際今日熱門
    全球最年輕富豪年僅18歲 身價高達938億
    2021/04/09 09:50

    全球最年輕富豪年僅18歲 身價高達938億

    長賜輪之亂還在燒！港口貨櫃大塞車 全球供應鏈卡卡
    2021/04/09 06:19

    長賜輪之亂還在燒！港口貨櫃大塞車 全球供應鏈卡卡

    全面抗中 美國會將審兩法案倡強化台美、官方接觸解禁
    2021/04/09 06:38

    全面抗中 美國會將審兩法案倡強化台美、官方接觸解禁 影片

    日經：習近平的頭號關注—台灣、台灣、台灣！
    2021/04/09 06:30

    日經：習近平的頭號關注—台灣、台灣、台灣！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播