武漢肺炎》美國Omicron逾20例爆「社區感染」 未傳出重症

Omicron變種毒株來勢洶洶，美國華盛頓特區（Washington D.C.）的民眾3日排隊等候接種第三劑加強針疫苗。（法新社）

2021/12/05 18:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國本土陸續出現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒變異株Omicron病例，至4日已有12個州至少20人確診；白宮防疫專家佛奇表示，Omicron變異株已進入社區感染，病例將一天一天增多。不過，美國至今所有Omicron確診者都未出現重症，年齡、疫苗接種狀態與旅行史也都不盡相同，但醫學專家提醒仍不可掉以輕心。

美國Omicron確診病患中，部分人有南非旅行史，有些人則為社區感染，如夏威夷一名患者未到他州旅遊，明尼蘇達州染疫男子從紐約動漫展返家後篩檢確診。

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據《CNBC》報導，目前在美國出現的Omicron確診患者都是輕度到中度症狀，尚無重症住院的情況，但醫學專家指出，輕症也可能隨著時間拖長而變成重症；資料顯示，多數Omicron染疫者都已完成接種，不過至少兩人未打加強針，另有至少一起病例是剛染疫康復又感染Omicron。

佛奇：Omicron在美已社區感染

科學家與衛生機關仍在蒐集資料，瞭解Omicron變異株在已接種疫苗者身上的傳播力，或形成重症的機率。

白宮首席醫療顧問、美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇3日表示，Omicron變異株無疑已在美國進入社區感染，病例數只會越來越多。

佛奇說，他正密切關注Omicron病例的發展， 特別是這個新變種病毒在已接種疫苗的人身上具有何等傳播能力。

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