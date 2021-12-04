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    南非Omicron變種病毒單日確診暴增4倍 日增1.6萬例

    南非3日公布的官方數據顯示，由於感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒Omicron病例激增，過去24小時新增1萬6055起染疫病例。圖為剛施打完武肺疫苗的南非民眾。（美聯社）

    南非3日公布的官方數據顯示，由於感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒Omicron病例激增，過去24小時新增1萬6055起染疫病例。圖為剛施打完武肺疫苗的南非民眾。（美聯社）

    2021/12/04 22:58

    〔即時新聞／綜合報導〕南非3日公布的官方數據顯示，由於感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒Omicron病例激增，過去24小時新增1萬6055起染疫病例，幾乎是本週二（11月30日）4373例的4倍。

    綜合外媒報導，南非因為新變異株Omicron在全國各地蔓延，當地在過去24小時內新增了1萬6055起武肺病例，累計確診已達300萬4203例，陽性率從11月30日的16.5%來到24.3%。

    據報導，南非的疫苗接種率低，讓遏制疫情變得更加困難，甚至現有的疫苗對於Omicron的功效仍有疑慮。南非國家傳染病研究所（NICD）也發現，與目前主要的兩種變異株Delta和Beta相比，新型變種病毒Omicron的再感染率高出3倍。

    南非國家傳染病研究所臨床微生物學家馮．戈特伯格（Anne von Gottberg）表示，感染過Delta的患者能對Delta產生免疫，但現在Omicron似乎不是這種狀況了，一些新病例是曾經感染過Omicron的患者。

    報導指出，儘管新的確診數持續上升，相比之下，南非的死亡人數似乎是穩定的，昨（12月3日）日共25例武肺死亡病例，累計確診死亡人數為8萬9944人。

    此外，有跡象顯示，自從新的變異株出現後，南非的疫苗接種量大增，有些醫生也指出，許多Omicron病例的症狀是輕微的。

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